Tiempo de análisis: La producción debe mejorar en la Copa

La pausa viene bien para un diagnóstico a lo cumplido por los conjuntos paraguayos en el orden internacional. Cerro Porteño fue el de mejor clasificación en la Libertadores y esto puede tener incidencia en los cotejos de ida y vuelta. Después se metió Libertad y finalmente Olimpia. De todas maneras lo que viene es mucho más fuerte y está claro que la producción futbolística de nuestros representantes debe mejorar, no porque hayan perdido su condición de invicto, tan elogiada en su momento, a tal punto que le llamaron en Argentina “La revolución paraguaya”, sino por su inestabilidad de juego asociado que se sintió mientras iban corriendo las fechas. A esto se le puede agregar el cansancio por el campeonato local y hasta podría justificarse.El Ciclón apura números para cerrar con el Chico Díaz, que desde que salió de Cerro no encontró tierra firme, últimamente estuvo en Corinthians jugando muy poco y hasta desmotivado. Ahora tiene la brillante oportunidad de mostrar sus condiciones en el campeonato Clausura y en la Copa. Su vínculo se cierra en los próximos días. La dirigencia azulgrana también maneja otros nombres como Iturbe, que está más distante; lo de Ángel Romero es impracticable. Independientemente a los nombres, Cerro no tiene un fútbol asociado que transmita confianza, por eso sus picos son preocupantes; un ejemplo Óscar Ruiz, que hasta ahora busca posición, no sería raro que lo dejen ir. Otro tema es la portería, que se mueve entre Carrizo y Muñoz; fuera de la lesiones, Jubero debería tener ya a su arquero titular.En otros puntos va recuperándose Santiago Arzamendia, Novick busca lugar y se espera más de Diego Churín, que tuvo un pronunciado bajón. El repaso le vendrá bien al DT español en todos los órdenes.Semana decisivaEn Libertad se manejan contratos, rendimientos y se evalúa la gestión de sus jugadores, por eso no extrañaría que en Tuyucuá anuncien incorporaciones y deserciones. A Chamot le cuesta encontrar la forma y eso está a la vista, es notable la falta de estabilidad en la exhibición de su equipo, esto ocurre local e internacionalmente, el sube y baja es permanente y esa realidad debe analizarla muy bien el orientador argentino. En la portería, bien Silva; en la defensa tiene grietas y en el medio de los venidos de afuera, el que se asentó fue Mejía; el trabajo de Lucena es muy bueno y arriba falta más, por eso van en busca de un delantero de oficio. En cuanto a adquisiciones, llega Viera pero no podrá jugar la Libertadores, ya que lo hizo por Godoy Cruz. Redondeando el concepto, a Libertad le falta un complemento efectivo en sus líneas. Es materia pendiente.Prefirió la casaLa decisión de Roque, según lo dijo el propio jugador, es ponerse a punto para el segundo semestre. El experimentado delantero tomó la decisión que creyó la más inteligente, priorizando su control médico en España, de tal manera a conocer su diagnóstico para el futuro.El Decano también conoció de un bajón y eso lleva a una reflexión; para Garnero la intensidad de partidos conspiró, aunque debe admitir que falta más seguridad en línea defensiva y que en ataque carece de más aplomo para definir. No se discute el título alcanzado, pero se debe tomar conciencia que la Libertadores depara rivales de otra categoría. De la Cruz se sumará en breve, mientras aguardan culminar las gestiones con el delantero colombiano Hugo Rodallega, proveniente del fútbol turco, que llegaría como jugador libre y un acuerdo por dos años. Su pasado es bueno y será un soporte interesante en el ataque. El que podría dejar Para Uno es Julián Benítez, para seguir su carrera en Brasil; y Darío Verón anunció ayer su retiro del fútbol. Entre los tres equipos paraguayos en la Libertadores, Olimpia es el que está mejor armado; sin embargo, es muy natural que el Decano no descanse en el conformismo y de eso es consciente el cuerpo técnico.Adentro y afueraPor la Sudamericana los cuadros paraguayos en acción. Sol de América, que dejó ir a Pinti Alvarez y Bruno Mendieta, inscribió para la siguiente fase a Guido Chávez, volante por la izquierda, y al delantero argentino Eugenio Grosso, proveniente de la reserva y hecho en las formativas del Unicolor.Sol recibirá al Botafogo de Gatito Fernandez, el miércoles, en Villa Elisa, con estos costos de las entradas: Graderías G. 20.000, visitante G. 60.000 y sector de preferencias G. 100.000. El cuadro brasileño es atracción y se presume que mucha gente habrá en campo azul. Sol mejoró en el orden local y eso le da mejores perspectivas.Con relación a Santaní, tiene listo su viaje para mañana a la mañana, rumbo a Bogotá vía Santiago de Chile. En cuanto a la plantilla, las novedades son la incorporación de un defensor, Andrés Duarte; e Iván Ramírez fue inscripto a la lista. Santaní, de mal andar en el campeonato local, va por otro gran paso, esta vez midiendo en El Campín a La Equidad, que viene de eliminar a Independiente de Campo Grande.En YpanéTal como estaba previsto, esta semana comienza la actividad de la Selección Nacional en el Centro de Alto Rendimiento. De a poco se irán sumando los jugadores a los trabajos con miras a la Copa América, especialmente los que llegan del exterior. El debut de la Albirroja está marcado para el 16 de junio en Río y a fin de mes la APF deberá presentar la lista de 23 futbolistas que estarán habilitados para el evento continental. Los rivales de Paraguay son Qatar, Argentina y Colombia. En cuanto al conjunto qatarí, llega precedido del título en su continente y, con un trabajo de base de años, será un rival de riesgo.