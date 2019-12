The Strokes y Lana del Rey encabezan el Asunciónico 2020

Destacados artistas, como The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix, Cage the Elephant, entre otros, llegarán a nuestro país en el marco de una nueva entrega del festival Asunciónico a realizarse el 31 de marzo y 7 de abril de 2020. Cerca de 30 figuras, locales e internacionales y de distintos géneros, pisarán suelo nacional

Luego de mucha especulación fue confirmado el rumor que rondaba las redes sociales acerca de la posible presencia de la cantante de Blue Jeans y Born to die, Lana del Rey, que se posiciona como uno de los principales nombres de la propuesta musical.

Igualmente, la legendaria banda de rock, The Strokes, también será una de las grandes atracciones, mientras que de la música electrónica, vuelve a pisar nuestro país el elegido tres veces por la revista DJ Mag como el mejor DJ del mundo, el holandés Martin Garrix. Conforman la lista de artistas internacionales: Fito Páez, Cage The Elephant, The Lumineers, Natiruts, LP, La vela puerca, Airbag, Vintage Culture, Ratones paranoicos, Wos, Jota Quest, Wallows, Two Feet.

Nacionales. Referentes locales también marcarán presencia en el festival, entre ellos, se presentarán: Flou, Paiko, Kita Pena, Salamandra, Purahéi Soul, El culto casero, Mauricio y las cigarras, Dalí, Mente Nativa, Mocasinos, Funk’chula y Super Turbo Diesel.

Las entradas para la serie de conciertos que tendrá lugar el 31 de marzo y el 7 de abril, ya están disponibles a través de distintos puestos de venta.

Los precios de la preventa 1, para los dos días de show cuestan: G. 350.000 (Generales), G. 760.000 (Campo Vip) y G. 1.350.000 (The Lounge).