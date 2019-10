Terminator regresa a la pantalla grande ante un nuevo desafío

Con duración de 128 minutos, la nueva aventura que prosigue aquel filme de los 90, posee el diferencial de ser protagonizada por tres mujeres, una de ellas, la actriz Natalia Reyes, de origen colombiano. En este caso, Sarah Connor (Linda Hamilton) une fuerzas con la ciborg-humana Grace (Mackenzie Davis), para proteger a Dani Ramos (Reyes), de un nuevo Terminator (Gabriel Luna), que proviene del futuro al año 2022 para matar a esta última.

En medio de la odisea para salvar a Ramos, los caminos se cruzan con la versión envejecida del letal androide T-800 (Schwarzenegger) que ha adquirido comportamientos humanos luego de haber convivido en medio de personas por mucho tiempo.

DESAFÍO. Dirigido por el responsable de haber traído a la pantalla grande al antihéroe de los cómics y estrella de Marvel, Deadpool, en el 2016, el director Tim Miller toma las riendas de la nueva aventura del exterminador del futuro.

Miller carga con la responsabilidad de mantener en alto la saga que forma parte del imaginario de varias generaciones, mediante las entregas encabezadas por el director James Cameron, en las dos primeras cintas; en 1984, con The Terminator; y en 1991, con Terminator 2: El juicio Final.

En tanto que Hamilton, de 62 años, al principio temía que la compararan con su “yo de hace veintiocho años”, comentó en entrevista a EFE. “ Es el trabajo emocionalmente más profundo que he tenido que hacer en mi vida”, apuntó. Por su parte, el austriaco Arnold, de 72 años, que ya lleva más de tres décadas interpretando al Terminator, aseguró que se siente “mimetizado” con el que probablemente sea su papel más recordado por el público.

TERROR. Otro de los estrenos se trata de la cinta Midsommar, el terror no espera la noche. La propuesta acompaña a una pareja en su aventura a Suecia para visitar el festival de verano en una población rural. Lo que empieza como un viaje perfecto se vuelve una violenta y bizarra competencia de un culto pagano. Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper y el ganador de la terna de Estrella emergente de los premios BAFTA, en el 2014, Will Poulter, entre otros nombres, actúan en el filme con 147 minutos de duración.



Estrenos

* Película: Terminator: Destino oscuro.

Duración: 128 minutos

Dirección: Tim Miller.

Producción: James Cameron.

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna, entre otros.

Guion: Charles H. Eglee, Josh Friedman.

Música: Junkie XL.

Fotografía: Ken Seng.

Género: Ciencia ficción, drama.



* Película: Midsommar, el terror no espera la noche.

Duración: 147 minutos.

Dirección: Ari Aster.

Producción: Patrik Andersson.

Reparto: Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Vilhelm Blomgren, Will Poulter, entre otros.

Guion: Ari Aster.

Música: The Haxan Cloak.

Fotografía: Pawel Pogorzelski.

Género: Terror, drama.