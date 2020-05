Tensión en albergues del A. Paraná por falta de segunda toma de muestras

En el Centro Educativo Libanés, donde están solo mujeres –y muchas de ellas embarazadas–, las compatriotas exigieron respuestas al personal de blanco que realiza el monitoreo del por qué no se están realizando la segunda prueba a 8 días de haberse realizado la primera.

“Por qué nosotros no somos prioridad, hay muchas embarazadas, acá estamos todas mujeres. Hay muchos donde se hicieron el miércoles pasado, se está haciendo hoy”, reclamó una de las albergadas, según se puede escuchar en un video enviado a la Redacción Regional. En el local hay niños asmáticos, uno que tuvo cirugía recientemente, que necesitan asistencia conforme a los reclamos.

También señalaron que no todos los días acuden al lugar para los controles preventivos y que, incluso, estos controles no arrojan resultados, ya que en el lugar las que dieron positivo al Covid-19 eran todas asintomáticas y eso no se detecta con la medición de temperaturas y otras diligencias.

El doctor Jorge Gayoso, médico de la Sanidad Militar del Consejo de Defensa Nacional, les explicó que las autoridades sanitarias aún siguen ajustando algunos detalles para la atención, ya que inicialmente se habían preparado para atender a las personas con síntomas en los centros hospitalarios, pero que, con la entrada masiva al país de las personas del exterior, se tuvieron que llevar los controles a los albergues.

El médico les prometió que este jueves se realizaría la segunda prueba, aunque inicialmente les habían informado que por inclemencias del tiempo no estaba viniendo el personal de blanco de Asunción para la realización de la prueba masiva.

El doctor Carlos Torrás, coordinador de los albergues prehospitalarios Covid, afirmó ayer que la tensión es generalizada en todos los albergues del Alto Paraná. Son 10 los albergues con aproximadamente 600 compatriotas que están cumpliendo la cuarentena obligatoria.

“Entendemos la situación, pero como son muchas pruebas las que hay que tomar, entonces, tienen que venir personal de Asunción y no están viniendo”, afirmó Torras.