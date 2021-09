Tenor Francesco: “Cantar con la Sinfónica es un sueño cumplido”

La OSN y el tenor compatriota, bajo la dirección de los maestros Juan Carlos Dos Santos, William Aguayo y Héctor Ramírez, interpretarán obras del repertorio lírico, popular, folclórico y sinfónico.

“Es una satisfacción grande, porque después de más de diez años vuelvo a hacer un evento con la Sinfónica Nacional, lo cual es muy especial, pues ser dirigido por estos directores agrega prestigio a mi carrera, lo que me hace sentir pleno. Cantar con la OSN es como un sueño cumplido; es una fantástica y excelente agrupación orquestal”, dice.

En la velada se ofrecerá un repertorio variado, explica el cantante y compositor.

“Interpretaré dos canciones paraguayas que grabé; por un lado, Paraguay, este es mi canto, de Margarita Franco y Heriberto Ayala), y la canción que compuso mi padre (Carlos Caballero), Mombyryguive che retãme apurahéi, inspirada en los paraguayos del mundo que sienten el techaga’u de su terruño”, añade.

Además, el tenor interpretará el tema Mujer paraguaya, y canciones de ópera, como Brindisi (Verdi), y el tema I Want To Spend Lifetime Lovin You (Will Jennings), junto a Carolina López, y Vivo por ella, con Mercedes Barrios.

La música paraguaya estará de fiesta en este concierto, asegura Francesco, pues también subirán al escenario Los Barrios, liderados por don Pablo Barrios, fundador de Los Alfonsinos, y sus hijos, también cantantes de trayectoria.

Además, participan como invitados Mirtha Talavera, Cristina Bitiusca, Carolina López y Rolando Cristaldo; todos ellos acompañados por el Ballet de la Academia Candy Arce, de la ciudad de Itauguá.

MÁS MÚSICA. Otros temas que se incluyen en el repertorio del concierto son Obertura de María Pacurí; New York-New York, Che la reina, The Prayer, Diosa blanca, entre otras composiciones.

“El título Sin límites se refiere a que en todo este tiempo, de más de un año, la cuarentena nos mantuvo con límites; sin embargo, esto representa la vuelta del público a los teatros, para compartir el abrazo musical entre todos, sin descuidar los protocolos sanitarios establecidos”, expresa.

SATISFACCIÓN. “Es una gran alegría volver a tener un contacto más directo con el público, además de trabajar con artistas de la jerarquía de quienes estarán con nosotros esta gran noche”, señala, por su parte, el director de la Sinfónica Nacional, el maestro Juan Carlos Dos Santos.





A saber

Concierto: Sin límites, evento a cargo de la OSN y el Tenor Francesco

Produce: Diosa Blanca SA Producciones.

Fecha: hoy, a las 20:30.

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco y Chile). Anteriormente, la capacidad máxima estaba limitada a 150 personas. Actualmente, se permite la mitad de la capacidad de las localidades en los teatros.

Acceso: G. 50.000, en venta en boletería.

Donaciones del público: En la fecha también se recibirán donaciones de alimentos no perecederos a beneficio del hogar Misionero Róga.