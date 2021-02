Tenis: Nadal admite molestias

“Hasta hace unos s días casi todo era perfecto. Había hecho una pretemporada muy progresiva y estaba con confianza. Sin embargo, desde que pasó esto, la confianza se ha convertido con el paso de los días en problemas”, admitió el balear, que afrontará el reto en Melbourne Park.

“Cuando saco tengo un músculo que se tensa y no me permite hacer el movimiento con libertad, por lo que no puedo forzarlo. Me he entrenado y las sensaciones han sido un poco mejores pero he notado que se iba cargando”, agregó el cabeza de serie dos, que arrancará su camino en Melbourne Park en el segundo turno del pase matutino en la pista central Rod Laver Arena hoy a las 23:30 ante el serbio Laslo Djere. Otro que debuta hoy es el serbio Novak Djokovic ante Jeremy Chardy (FRA), a las 06:30.