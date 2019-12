El entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce, dialogó a fondo con la mesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM). El estratega presentó una radiografía de lo que fue sus primeros días en la institución de barrio Obrero.

“Bueno y emotivo. Por la infraestructura, muy bueno, diferente de lo que habíamos dejado hace 5 años. Imaginaba que era así por la dimensión de la obra; recorrer las instalaciones es algo muy fastuoso”, refirió el Chiqui, que volvió a Cerro luego de 5 años. Con relación al inicio de los trabajos dijo: “Aceleramos la vuelta porque necesitamos tiempo para el trabajo. Tenemos que iniciar el torneo con fuerza, demostrando lo que queremos. Desde el primer partido tenemos que salir con todo. Acá se exige ganar y eso vamos a buscar”, puntualizó “Es pura parte física ahora hasta el lunes 30, ya desde el 2 de enero serán trabajos físicos y con balones”, apuntó. La apuesta será también con jugadores de la casa, a lo que el estratega expuso: “Los que se suman son los juveniles Damián Bobadilla (volante) y Héctor Bobadilla (delantero); también están los chicos que ya debutaron”. Remarcó: “Hay que ver cómo evolucionan los chicos para soltarlos en cancha; charlamos mucho ya desde hoy”. EL GRUPO. “Antes de empezar ya teníamos una radiografía del grupo. Le llamé a cada uno y hablamos entre 10 a 5 minutos para ver con cada uno las herramientas para elevar su rendimiento”, refirió Chiqui con relación a su primera semana de labor, agregando: “Estamos al tanto de las cosas que pasaron; somos de charlar mucho con los jugadores. Me llamó la atención algunas decisiones, por eso fuimos averiguando para equilibrar todo de vuelta. A veces son situaciones de cada uno”. Arce pidió por la continuidad de Jorge Benítez, jugador que ya lo tuvo en otros clubes: “Jubero nos ayudó para que el Conejo sea cedido a Rubio Ñu, lo vimos en Reserva y pedimos por él; lo conozco de punta a punta”. Mientras que por Ángel Lucena refirió: “De inicio siempre lo vamos a poner donde mejor se sienta; con nosotros llegó a jugar de volante por fuera y de lateral, es joven, con edad media y mucha experiencia”. Otro que continúa es el delantero Diego Churín. “Está muy dispuesto. Charlamos de todo y está trabajando muy bien”. Mientras que por otros valores repasó: “Ruiz Ahora se recuperó, es rápido con características para un tipo de juego, muy útil. Carrizo se mueve mejor por izquierda, pero le vamos a solicitar algunos movimientos diferentes y Fariña me gusta mucho cómo juega; es el único que estuvo liberado, pero ya lo charlamos con los médicos. De sus características es uno de los pocos en el plantel”. Como lateral por derecha, el entrenador también remarcó: “Están entrenando Raúl y (Cáceres) y Beto (Espínola), que tiene que arreglar con el club, pero ya lo pedimos. También Patiño (Juan) puede jugar en ese puesto”. Cerrando con respecto a Cristian Núñez: “Comentaron que ya estaba arreglado, pero aún no se confirmó”.



LOS REFUERZOS

En materia de refuerzos, el entrenador puntualizó: "Dimos una lista de los jugadores que queremos. Los arqueros son paraguayos (probablemente Miguel Martínez o Santiago Rojas). Lo de Rodrigo Muñoz no está todavía. Yo hice el pedido, pero se está negociando”.

Arce además remarcó: “Pedimos lo que necesitamos y están buscando, arqueros y dos posiciones más, más por derecha que por izquierda”.



LOS LÍDERES

Con respecto a los líderes del grupo azulgrana, Arce argumentó: “Hay referentes muy buenos, empezando por Julio Dos Santos, pasando por los Cáceres y Haedo. Esa tarea no tiene que ser solo del capitán. Lo ideal es que cada uno haga su aporte al grupo, con o sin brazalete”.





TEMA NACIONAL

“Se armó una novela por haber elegido un canal diferente para la comunicación y luego hablé con los directivos de Nacional y terminamos abrazados”, dijo Chiqui con relación a su salida de la Academia, sumando: “En algún momento me calenté porque se puso en tela de juicio mi conducta, pero después se solucionó todo”.



