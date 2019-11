Telefuturo cumple 22 años de fructífera trayectoria

Acerca del contenido del canal, Oviedo afirma que siempre apunta a satisfacer con alta calidad la demanda y necesidades del público. “La producción se realiza con la tecnología más avanzada a nivel nacional”, destaca.

Entre las principales producciones figuran Día a Día, Vive la Vida, Meridiano Informativo, Telediario, El Resumen y Baila Conmigo Paraguay. Además, están Baila OnLine, El Debate del Show, Vive la Tarde, MasterChef, La Lupa, Terere Jere, El Deportivo y Marandu Ko’emboyve.

“Son dos décadas construyendo una poderosa herramienta de la democracia; con nuestras imperfecciones y excesos, pero con una pasión irrefrenable por informar, debatir, entretener y construir”, comenta, por su parte, Luis Bareiro.

El conductor de tevé asegura que siempre habrá “desafíos, bifurcaciones coyunturales, tropezones y errores, pero será con un mismo norte; la vocación libertaria y un amor incondicional a la verdad”.

EMOTIVO. ”Telefuturo, el canal que me dio infinitas oportunidades, cumple 22 años. Y yo estoy desde sus inicios, como parte del staff”, señala, en tanto, la humorista Clara Franco, para quien es “muy emocionante” recordar sus primeros pasos como notera de televisión, llegando a la sede del canal, cuyas oficinas en ese entonces se encontraban en el Edificio Oliva, en el centro capitalino.

“Hemos pasado momentos muy emotivos todos los que somos parte de esta gran familia. Al canal lo vimos nacer y crecer, y en ese tramo han pasado tantas cosas; oportunidades que se dieron, momentos inolvidables en cada aniversario”, expresa la actriz, cantante y locutora paraguaya.

La creadora del personaje Hugo Eusebio y La Yuyera está agradecida por todo lo vivido y aprendido en el Canal de Villa Morra. “Me formé en Telefuturo, el Canal cuatro me dio la oportunidad de demostrar todo lo que podía lograr”, señala la ex protagonista de Me cargo de risa, Telecomio, y otros.