Técnicos dicen que planteo de ANDE era la puerta para 2023

Nelson Cristaldo, técnico del sector energético, participó de la exposición de Pedro Ferreira y lamentó que el planteamiento de la ANDE, sobre la explícita venta del excedente paraguayo de Itaipú al mercado brasileño, no haya quedado en el acta bilateral final. Ratificó que si un funcionario del Gobierno pidió que se quite esta ventaja para Paraguay es “alta traición”.

Apuntó que, para el futuro de Paraguay, la posibilidad de comercializar un mínimo inicial de 300 megavatios (MW) era un tema de especial relevancia, porque abría la puerta para revisar el Anexo C del Tratado.

“Esta era la puerta que se tenía que abrir para dejarle listo a la revisión del Anexo C, cómo nosotros íbamos a comercializar en el futuro. Este es el punto más importante de la ayuda memoria que trajo el ingeniero (Pedro) Ferreira al Senado. Dijo que una persona pidió que no se incluya este aspecto en el acta. Esto no es entrega, es alta traición. El que pidió está vendido”, destacó.

Apuntó que el punto era todavía más relevante porque le definía a la binacional como un punto de interconexión para Paraguay y Brasil.

Ricardo Canese aseveró que el único que puede quitar puntos a un acuerdo es el presidente Mario Abdo Benítez o un asesor directo de la Cancillería.

SACAR A TODOS. El diputado Fernando Oreggioni apuntó que ningún consejero o director paraguayo de Itaipú puede continuar en el cargo, ya que todos tenían conocimiento de que la hidroeléctrica se sometió a la presión de Eletrobras, que dejó de pagar por la contratación de energía.