TDP asegura que no tiene deudas, pero SET se ratifica

Mediante un comunicado emitido en espacio reservado, la compañía asegura que está al día en sus cánones y no adeuda impuesto alguno, lo que se demuestra con el certificado de cumplimiento tributario (CCT) al día.

Calificó de “infelices” las declaraciones del viceministro de Tributación, Óscar Orué, señalando que el prejuzgamiento sobre el sentido de un sumario antes de su culminación, además de violentar el secreto legal de las informaciones, introduce la nulidad absoluta de las actuaciones.

“TDP SA se encuentra al día en el pago de sus cánones y no adeuda a la fecha impuesto alguno. Su certificado de cumplimiento tributario se encuentra al día. Según el Art. 194 de la Ley N° 125/91 modificado por el Art. 9 de la Ley N° 2041/04, el certificado de cumplimiento tributario es el documento público que (…) acreditará que sus titulares han satisfecho el pago de los tributos exigibles al momento de la solicitud (…)”, reza parte de la nota publicada por la firma que está vinculada al ex presidente de la República Juan Carlos Wasmosy.

CONFIRMACIÓN. El titular de la SET, Óscar Orué, por su parte, se ratificó en sus afirmaciones hechas el jueves en la 1080 AM.

Señaló que, desde el momento en que la acción de inconstitucionalidad promovida por TDP SA para no pagar el impuesto destinado a la pensión de ex combatientes fue rechazada por la Corte, significa que deben cumplir con esa obligación tributaria.

“Si ellos accionaron para no pagar el impuesto a ex combatientes del Chaco, pero la Corte le rechaza, no podes decir que no tenés que pagar ese impuesto, lo que único que podes hacer es discutir si el monto adeudado es USD 5 millones o no, y con documentos”, expresó.

Subrayó que la SET le otorgó el certificado de cumplimiento tributario solamente porque el caso está en sumario a pedido de TDP. El sumario es la etapa de reconsideración, donde el supuesto infractor no acepta la sanción tributaria y pide una revisión.

Orué había dado a conocer este jueves que TDP SA debe USD 5 millones al Fisco por supuesta evasión. El subsecretario indicó que la compañía no abonó al Tesoro el 10% de sus ganancias que debe destinarse a los ex combatientes de la Guerra del Chaco, lo que está gravado por Ley 431/73.