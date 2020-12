Talismán SA cumple 20 años de transparencia y compromiso social

Para conocer un poco más acerca de la empresa y su funcionamiento, Última Hora conversó con Víctor González, gerente administrativo y financiero de Talismán SA.

El mismo lleva 15 años en Talismán y considera que la empresa le dio muchas satisfacciones ya que para él Talismán es la mejor escuela de formación de profesionales.

Impacto en ventas. En cuanto al mecanismo de los premios y la demanda del público por el Telebingo, González refiere que es difícil cuantificar qué premios fueron los más atrayentes en estos largos años, pero por el índice de las ventas se puede afirmar que el apostador se lanza más a adquirir los cartones cuando hay premios como una supercasa, o camionetas 4x4, que es últimamente lo que Talismán está entregando.

“El dinero en efectivo atrae mucho también, pero siempre el paraguayo quiere el vehículo para acompañar el efectivo”, precisó González.

Año complicado. Por el tema de la pandemia, así como a toda la economía y el comercio en general, Talismán tampoco escapó a los efectos negativos que tuvo en cuanto a suspensiones de sorteos y ventas de cartones.

“La falta de circulante y el impacto que tuvo las medidas sanitarias creó un escenario más competitivo y duro de los juegos de azar”, precisó el gerente administrativo.

Distribución. González aclara que la cantidad de cartones que se lanzan al mercado semanalmente se hacen con base en las ventas y de un promedio de ventas mensual por zona.

“Son cálculos matemáticos que no siempre son herramientas efectivas, tiene mucho que ver el momento, la calle, el clima y la necesidad de crecer de cada vendedor”, precisa el gerente administrativo de Talismán.

Demanda. En el mundo del juego de azar no se pueden estandarizar los meses de mayor venta por estadísticas debido a que el escenario es muy cambiante, pero Víctor González se atreve a sostener que diciembre, y las fechas alusivas al Día de la Madre y del Padre son los que mueven más las expectativas del apostador por las aspiraciones en los premios.

Es preciso aclarar que en la logística de distribución están 40 personas en forma semanal para las entregas, la división por zonas geográficas generando así rapidez en los envíos a todo el país. Para precisar destacó que Telebingo es la modalidad del juego televisivo del bingo tradicional, y el Telebingo Triple es la marca exclusiva de Talismán SA.

“Somos un equipo y una gran familia”

Pato Villafranca es la imagen del programa Telebingo desde hace 20 años. Se inició un día como hoy en el año 2000 y continúa acompañando cada semana la transmisión en vivo desde las pantallas de Telefuturo.

“Celebrar 20 años me llena de emoción, tantas vivencias y experiencias siento que casi es la mitad de mi vida y significa un gran logro profesional y personal”, destaca Villafranca.

Pato dijo que Talismán ha demostrado siempre su credibilidad entregando premios en todo el país.

“Siempre le digo a la gente que me pregunta y no cree, que juegue un cartón, porque soy testigo de la cantidad de ganadores que he conocido”, precisa la conductora de TV. Dijo que miles de testimonios de ganadores avalan la trayectoria y el compromiso de Talismán con los ganadores.

“La honestidad y la seriedad son pilares de la empresa y además estamos comprometidos con la responsabilidad social entregando donativos a cientos de instituciones”, aclara.

Villafranca finalmente agradece de todo corazón a todas las personas que la reciben en sus hogares sea en vivo o por la pantallas de televisión.

“Un agradecimiento a los directivos de Talismán por confiar en mí tantos años”, remarcó.