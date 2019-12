Talento, fuerza y solidaridad, los sellos del artista Alfredo Alejandro

“Desde la cama empezaba a cantar, me dediqué a la música desde los siete años. No podía caminar y soñaba ser como un niño normal. Afortunadamente encontramos en España la fundación española Juan José Márquez y con una cirugía me insertaron clavos telescópicos para que logre caminar”, relata el cantante paraguayo Alfredo Alejandro Acosta Sosa, quien padece la enfermedad osteogénesis imperfecta, más conocida como huesos de cristal. Su hermano menor también sufre la misma dolencia, por lo que con su familia, en busca de tratamiento médico, decidieron trasladarse a España.