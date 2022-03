Taiwán da oportunidad a joven en campo artístico

Como muchos jóvenes de nuestro país, Belén Ruiz buscó seguir formando su futuro académico en el exterior. Por eso aplicó a una beca de la Embajada de Taiwán (MO FA), para hacer una maestría de dos años en Administra ción Hospitalaria en dicho país, la cual pudo conseguir y actualmente se encuentra vi viendo en Nuevo Taipéi Dis trito de Yonghe.

La joven lleva más de un año en el país asiático, el cual le abrió los brazos cálidamen te y le mostró una parte del mundo que no conocía y de la cual está completamente ena morada. “Al principio fue un poco abrumador, ver tantas cosas que en Paraguay no tenemos, y saber que todavía estamos muy lejos. Estoy acá hace más de un año y medio y todavía me sigue sorprendien do este país, cuando pienso que ya vi todo, Taiwán me ofrece algo más y me que do encantada, me siento tan cómoda acá, que en ocasiones creo que per tenezco a este país”, comenta.

SUEÑOS. Belén en nuestro país tenía como pasatiem po el modelaje, pero nunca lo hizo de manera pro fesional, porque, según menciona no contaba con los estándares de belleza que solicitaban las agen cias. Además de eso le apa siona la actuación, otro campo en el cual no se pudo desempeñar en nuestro país.

Bien dicen que los sueños están para hacerse realidad y para Belén ese fue el caso, ya que en Taiwán no solo es modelo publicitaria, sino que también participó como pro tagonista y extra en produc ciones de Netflix y videos mu sicales de cantantes. Ella deja ver que todo en esta vida se puede lograr y demuestra que el talento que tienen los pa r a g u ayo s.

“Fue un poco difícil

debido a que no tenía un Model book, así que empecé a pedir ayuda, y un fotó grafo paraguayo decidió ayudar me: Pablo Orué, gracias a él ini cio todo. Ac tualmente tra bajo de forma i n d e p e n d i e n t e, pero al mismo tiem po tengo dos agentes con los cuales trabajo en oca siones, así también dos agen cias de modelos”, indica y agrega que el detrás de cámaras es “genial” y no importa si sos extra, coprotagonista o prota gonista, el trato es el mismo para todos. “Te tratan como celebridad. Es el momento en donde socializas con todos en el set”, añade.

Belén invita a todos a soñar en grande y luchar por aquello que realmente desean. “Solo les puedo decir que no tengan miedo de dar ese siguiente paso, ese salto de fe. Salir de la zona de confort siempre cues ta, pero cuando empiezas a ver los resultados, te quedas pen sando en el ‘por qué no hice esto antes’ y con el tiempo te das cuenta de que tomaste la decisión correcta. Todo inicio cuesta, pero nada es imposible cuando uno tiene la deter minación de seguir sus sue ños”, finaliza

Clarisa Enciso

Clarisa-enciso@uhora.com.py