Tachados del mapa continental ameritan una profunda reflexión

Nuestro fútbol es un observador en las competencias internacionales, es decir, borrado a nivel de clubes y selecciones (no incluye a la escuadra nacional femenina que irá al repechaje para el Mundial). Evidentemente esto pone en el tapete el momento actual del balompié, donde se aguarda para el futuro un mejor desempeño en todos los órdenes.

La falta de carácter, incluyendo temperamento y pertenencia, fueron grandes causales de las derrotas. La Libertadores y Sudamericana sentenciaron la capacidad de respuesta despachando a los equipos paraguayos del certamen en una sufrida decepción, la que más sintió fue Olimpia ante Goianiense, un contrincante desde todo punto de vista accesible, perdió fútbol y dinero, esto último que lo agobia profundamente. Libertad encontró un rival más parejo y por propia desconcentración sucumbió. Lo previsible y solo un milagro podían cambiar, fue Cerro ante Palmeiras, era como un resultado sentenciado. Ahora con los partidos de disputa solo nos resta ver lo que acontecerá, sin representantes nacional en la grilla: pasado mañana Corinthians-Flamengo; miércoles Mineiro-Palmeiras (con dos paraguayos como protagonistas, Júnior Alonso en el cuadro de Belo Horizonte, y Gustavo Gómez con los paulistas). Vélez-Talleres también ese mismo día con José Florentín en plantilla en el primero y Kevin Pereira a disposición en el cuadro cordobés. El jueves de Atlético Paranaense ante Estudiantes de La Plata que cuenta con Jorge Morel. En la Sudamericana, el 2 de agosto, Nacional de Uruguay-Goianiense y Táchira-Independiente del Valle. Para el miércoles, São Paulo-Ceará y Melgar de Perú-Internacional de Brasil. Lo que queda de consuelo es ver en acción a los compatriotas. Más no hay. Acaparan la atención

Sacudió el mercado brasileño la contratación de Arturo Vidal en el Flamengo, el club con mayor hinchada en su país. Según un censo nacional, cuenta con el 24% de torcedores en su territorio con una población mayor a 200 millones de habitantes y en cuanto a socios activos tiene un registro de 145.000. Estos datos ratifican el impresionante número de seguidores que no es común en el mercado mundial. El propio Vidal, apenas firmó el contrato, exteriorizó su responsabilidad manifestando: “Vengo al mejor club de Sudamérica”, incluso no había aceptado el ofrecimiento de Boca Juniors. Otra de las incorporaciones es la de Luis Suárez a Nacional de Uruguay, que será por breve tiempo y por el amor que le tiene a la institución donde se inició futbolísticamente. Se divulgó que ganará el mismo sueldo que las figuras más importantes del plantel, no siendo superior a los USD 30.000mensuales. El apodado Pistolero será presentado hoy, en el Parque Central, poniéndose la camiseta número 9 que deja el argentino Emanuel Gigliotti. Su llegada generó tanta expectativa que en menos de 24 horas el Bolso inscribió a 5000 nuevos socios, que aguardan impacientes a la celebrada estrella frente a Goianiense por la Sudamericana.

Al repechaje

Por el Sudamericano femenino, las chicas no pudieron contra Argentina en Colombia y cayeron 3-1, eso obliga a ir a una repesca que se disputará en el mes de febrero en Nueva Zelanda por uno de los últimos tres cupos para el Mundial. El esfuerzo fue enorme ante las rioplatenses agotándose las pilas sobre el final del partido. En pocos más de 10 minutos, su adversario liquidó el pleito y acompañará de manera directa a Brasil y Colombia al gran evento a disputarse en Oceanía, teniendo como sedes a Nueva Zelanda y Australia, del 20 de julio al 20 de agosto de 2023. Las finalistas, colombianas y brasileñas, también van a los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras Paraguay accedió a los Panamericanos de Santiago de Chile del 2023.

Los grandes en escena

En esta semana donde se disputará la Fase 3 de la Copa Paraguay entrarán en disputa Cerro Porteño y Olimpia asignándose estos encuentros: el martes en Parque del Guairá, Deportivo Obrero de Capitán Bado ante Ameliano a las 16:00 y Trinidense- Guaireña, a las 18:30. El miércoles en el Arsenio Erico, a las 16:00, Sport Colombia-Nacional y a las 18:30, Rubio Ñu-Cerro Porteño. El jueves a las 16:00, en Villa Elisa, Fernando de la Mora-Sol de América, y a las 18:30 en Para Uno, Colonial- Olimpia. La semana pasada Libertad se vio en apuros ante San Lorenzo ganando 2-1 y en caso que Olimpia avance se consigna que la siguiente ronda, liberteños y franjeados, se vean la cara; uno de los dos seguirá en camino. Vale la pena señalar que en el 2019 Libertad logró el cetro al ganarle a Guaraní 3-0 y Olimpia lo hizo en el 2021 venciendo a Sol de América en la final a través del punto penal.

El premio principal que acredita esta Copa es la participación directa a la Sudamericana. En un mes

El 31 de agosto la Selección Paraguaya enfrentará a México en Atlanta iniciándose un nuevo capítulo en los amistosos previstos. Esta no es fecha FIFA y al decir de Barros Schelotto, la mayoría de los jugadores serán del plano local y una brillante oportunidad para verlos en acción como ya lo hicieran con algunos injertos en los cotejos ante Japón y Corea. El entrenador señaló que se sumarán a los del plano doméstico en el cotejo ante los aztecas, futbolistas que están en el fútbol mexicano y norteamericano. Esta oportunidad, la de llevar figuras de adentro, debe ser muy bien considerada por los convocados que deben aprovechar tan alta distinción, aguardando que cumplan con la responsabilidad.