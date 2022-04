Surgen los semifinalistas en la Europa League

La UEFA Europa League, el segundo torneo en importancia del Viejo Continente, define hoy a sus semifinalistas con todos los focos apuntando a lo que pueda hacer el Barcelona de Xavi.

“A nosotros nos exige la historia del Barça, no el (Real) Madrid. Nuestra historia desde hace 40 años, que vino Johan (Cruyff), puso un listón: ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. No sé cómo será en Madrid. No he vivido allí ni conozco su idiosincrasia”, dijo Xavi en la previa.