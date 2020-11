Surgen dudas sobre el liderazgo en el EEN para tomar medidas duras

Barreto resaltó que la ida de Benigno López al BID y el nombramiento de Óscar Llamosas como nuevo ministro de Hacienda tiene un impacto importante en este momento en que se debe recuperar la economía de la caída que sufrió durante la cuarentena por el Covid-19.

Dijo que desde el 2003 en adelante todos los ministros nombrados fueron técnicos, cuyas decisiones siempre demostraron de que ejercían un poder importante en materia económica y financiera, lo que encaminó un ordenamiento que permitió el crecimiento macro durante los últimos 15 a 17 años. “Lo que preocupa un poco es que si bien se nombra a una persona técnica de la casa (en relación a Llamosas), aún no queda claro cómo se tomarán de ahora en más las decisiones y eso dependerá mucho del presidente de la República. No me queda claro quién es el jefe en el Equipo Económico en estos momentos en que tenemos que reducir el déficit fiscal del 7,5% al 1,5%. ¿Imagínense las decisiones duras que tendrá que tomar para bajar ese déficit?”, cuestionó el ex ministro de Hacienda.

Barreto indicó que las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, como la cuarentena dura desde la aparición de los primeros casos de Covid-19, fueron acertadas y las posteriores medidas de gobierno, como la entrega de subsidios, ayudaron a que la economía se mantenga activa. “Ahora tenemos que ser responsables de poder manejar nuevamente la economía para recuperar la solvencia que perdimos y salir bien parados, tenemos que recuperar esa fortaleza y eso requiere de una visión clara del Gobierno que no estoy viendo”, remarcó.

Agregó que una consecuencia de la falta de un liderazgo claro dentro del Equipo Económico puede influir de manera negativa en el déficit fiscal que puede no reducirse en la medida necesaria para recuperar los niveles de años anteriores.

Las proyecciones de Dende para el 2021 estiman un crecimiento del 3,7% del PIB y de una disminución del 1% para el presente año.