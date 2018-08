Surgen clasificados en Prémium

Filosofía perdió ante Afemec 5-2 y avanzó por un gol en la diferencia de goles (en la ida triunfó por 6-2).

Por su parte, Resistencia, en un partidazo, igualó 10-10ante Tembetary y selló su pase a 2ª ronda tras vencer en la primera pulseada por 7-2.

Inmaculée volvió a vencer a Sportivo Luqueño, esta vez por 4-3 (en la ida fue 3-2) y Recoleta dejó en el camino a Humaitá con triunfo por 4-3 (victoria en la ida 6-4).

Los emparejamientos para los cuartos de final: Colonial vs. Resistencia, Cerro Porteño vs. Filosofía UNA, Olimpia vs. Inmaculée y Exa Ysaty vs. Deportivo Recoleta. Los enfrentamientos en la ida serán el martes 21 y la revancha el viernes 24 de agosto.

SUDAMERICANA. Hoy en Sol de América se define la Liga Sudamericana de futsalFIFA entre Brasil y Argentina. En Juvenil (17.30) y Primera (19.30). La entrada es un alimento no perecedero.