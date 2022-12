Supremo rechaza liberar a Castillo y confirma detención por “rebelión”

El magistrado dijo que Castillo afronta un delito penado con entre 5 y 10 años de cárcel, y que lo planteado por la Fiscalía es “suficiente” para ser procesado por tentativa del delito de rebelión o conspiración.

En tanto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este martes que llamará a los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, quienes emitieron el lunes un comunicado conjunto en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el miércoles tras un autogolpe de Estado fallido.

FERNÁNDEZ DA MARCHA ATRÁS. “La canciller tiene ya la indicación, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aun cuando el presidente de Argentina (Alberto Fernández) el mismo día miércoles (pasado) me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia”, señaló Boluarte.

La presidenta respondió al comunicado emitido el lunes por sus homólogos argentino, Alberto Fernández; colombiano, Gustavo Petro; boliviano, Luis Arce, y mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron en el mensaje que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.

“DIO UN GOLPE DE ESTADO”. “El mismo ex presidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado, como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial”, dijo Boluarte.

Boluarte afirmó que su gobierno evaluará declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional ante las protestas que sacuden al país desde el pasado miércoles, cuando ella asumió el poder.

Por ahora, la declaratoria de emergencia solo abarca la sureña región de Apurimac, el epicentro de las protestas, aunque el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que en las próximas horas se declarará también en emergencia Arequipa, otro de los focos de las manifestaciones ciudadanas.

El ex presidente peruano Pedro Castillo publicó una carta desde su centro de arresto, en la que escribió que considera estar “secuestrado” y tachó de “usurpadora” a Boluarte.



HRW “lamenta que gobiernos victimicen a Pedro Castillo”

La directora de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, criticó el comunicado emitido en forma conjunta por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, todos de izquierda, en el que expresan su preocupación por la situación actual del país y no mencionan en ningún momento la intención del ex presidente del país Pedro Castillo, de disolver el Congreso. “Lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho”, expresó.