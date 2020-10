Suplente sorprende y abandona Añetete

De forma inesperada, el diputado Vicente González, suplente de Miguel Cuevas, lanzó duras críticas contra quien fuera amigo suyo de Paraguarí, y luego anunció su alejamiento de la bancada de Colorado Añetete, pero que seguirá apoyando al Gobierno. “Anuncio oficialmente mi alejamiento de la bancada del movimiento Colorado Añetete en razón de que no hubo concordancia de principio y no me siento identificado con las opiniones políticas en las que se sustenta el sector sobre este punto, siendo a partir de este momento diputado con bancada independiente”, dijo.