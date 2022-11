Suministro de medicamentos al IPS en vilo, según Cifarma

El corte de la provisión está en análisis, atendiendo la media sanción en Diputados a la ley que permitirá al IPS obtener préstamos para pagar deudas. “La situación está bastante difícil para todos por la falta de pago, sobre todo las pequeñas empresas. Las empresas pequeñas están viendo ir al avenimiento, que es el primer paso que se tiene que hacer para después proceder, si no hay solución al pedido de suspensión de los contratos”, señaló García en declaraciones a radio Monumental.

El IPS atraviesa una situación crítica debido a la deuda con los proveedores que se incrementó durante la pandemia y asciende a USD 233 millones.

“Nuestra situación es muy difícil, sabemos que lo que proveemos son artículos de primera necesidad. Nunca nuestra amenaza es de dejar de proveer. Nosotros agotamos los diálogos, agotamos todas las gestiones. Los proveedores internacionales ya no nos tienen paciencia, al no pagarles, ellos ya no nos envían las mercaderías y las materias primas, y eso nos lleva a llegar a este estado”, aclaró.