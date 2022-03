Sueldo mínimo puede alcanzar el monto de G. 2.500.000, estiman

En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Gómez detalló que la semana pasada ya se convocó a una reunión extraordinaria del Conasam, pero que como un paso previo se solicitó la conformación de una mesa de trabajo con la intención de analizar las diversas implicancias del eventual ajuste del salario mínimo.

Explicó que la misma estará conformada por entes del Estado, los gremios empresariales y las centrales obreras. “¿Por qué es importante esta mesa mucho más amplia? Porque se van a determinar puntos importantes ya que el salario mínimo tiene un alto impacto dentro de nuestra economía”, sostuvo.

choque. Al respecto, señaló que el monto del sueldo base no solo guarda relación con el ingreso de los trabajadores, sino que también hay leyes consensuadas con base en la aplicación del salario mínimo. “Todo eso va a generar una modificación total del panorama económico y es lo que se tiene que estudiar para que no haya ningún perjuicio”, agregó.

Comentó que, con base en los datos sobre la inflación local del Banco Central del Paraguay (BCP), se estima que el sueldo base puede subir hasta aproximadamente G. 2.500.000, sin embargo, las organizaciones sindicales que integran el Conasam consideran necesario establecer un número mayor debido al elevado costo de vida actual.

Sobre este punto, Gómez recordó que la banca matriz informó de una inflación interanual de 9,3% en febrero pasado. Indicó que no se puede descartar un ajuste mayor, aunque esto debe ir en línea con argumentos técnicos. “Va a depender del impacto en la economía, no es una decisión fácil (...); hay que ver la posibilidad siempre y cuando el poder adquisitivo del dinero no se pierda”, manifestó.

anterior. A mediados del año pasado, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos había resuelto solicitar al Poder Ejecutivo un reajuste de 4,4% del salario mínimo para los trabajadores del sector privado, luego de analizar el informe del Banco Central del Paraguay sobre la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC). La recomendación fue tomada en cuenta y promulgada por Mario Abdo Benítez, presidente de la República, luego de que en 2020, año en que se sintió el impacto más fuerte de la pandemia, se haya decidido no modificar el salario piso.

El total de asalariados en Paraguay, excluyendo a los trabajadores domésticos, asciende a 1.626.468 personas, de los cuales el 30,5% (496.798) ganan entre un salario mínimo y un poco más del sueldo base, según datos oficiales.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos está integrado por un representante del Estado, en este caso la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), un representante del segmento de los trabajadores y uno de los empleadores. Los dos últimos son elegidos en sus respectivos gremios.



Las Cifras

9,3

por ciento es la inflación interanual que reportó el BCP en el mes de febrero. Se trata de la cifra más alta en los últimos años.



4,4

por ciento había sido el anterior ajuste del sueldo mínimo. De esta forma, se ubicó en el monto de G. 2.286.324 en el 2021.