Sube precio del gasoil y se abre debate sobre el pasaje

Petropar ya anunció días atrás que incrementará los valores de sus hidrocarburos e inclusive lo más reciente es el aumento de G. 900 por kilo en el precio del gas licuado de petróleo (GLP).

Con los nuevos precios, el diésel común costará G. 5.200 en la petrolera estatal, mientras que en los demás emblemas el precio promedio es de G. 5.230 (ver infografía). Sin embargo, este combustible ya aumentó desde enero a la fecha más de G. 1.000 por litro.

En las naftas, la estatal sigue manteniendo una diferencia de entre 100 y 150 guaraníes menos que los privados. Los principales emblemas del sector privado remarcaron sus valores de venta más de una vez en menos de 15 días.

El argumento coincidente en el sector de combustibles para el reajuste es la escalada del precio internacional del petróleo, que se vino registrando en el año y los últimos meses, como también el de la cotización del dólar (está en el orden de G. 5.900 actualmente). Estas subas se realizaron sin anuncios previos y lentamente los precios se están acercando a los costos que se tenían hace cinco años, cuando el precio del barril del petróleo pasaba los cien dólares.

PASAJE EN SUSPENSO. César Ruiz Díaz, del Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), indicó que estarán expectantes a las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo. Hasta el momento no recibieron la convocatoria para la mesa técnica y estima que el llamado se daría en la fecha.

Cree que hoy se estaría modificando el decreto que establece que no se puede vender el gasoil común por arriba de G. 4.721 a los empresarios del transporte público. En ese sentido, aclaró que ameritaría la suba del pasaje, salvo que las autoridades nacionales decidieran incrementar el subsidio al boleto.

“Estimo que mañana (hoy) el Gobierno cambia el decreto, pero mientras no lo haga no pueden venderle a los transportistas a un precio superior a G. 4.721. En caso de cualquier aumento en el decreto, aumenta la tarifa. El subsidio lo que hace es que el pasajero no pague la suba; el Gobierno lo hace por él”, precisó.

Esta condición para los transportistas se estableció luego de que el gobierno de Horacio Cartes haya liberado el precio del gasoil común, que anteriormente era monopolizado por Petropar.

¿BOICOT? Fuentes de Petropar mencionaron a ÚH que un grupo de 15 a 20 operadores de la empresa pública se declararán en rebeldía y se van a negar a alzar sus precios al público. Señalan que Eddie Jara, ex presidente de Petropar, y algunos operadores de partidos políticos cartistas estarían detrás de esto.

Consultado al respecto, Jara Rojas aseguró que ya no tiene ninguna relación con las operadoras, ni con la estatal, ni con la función pública. Ahora está abocado a un proyecto del sector privado, que nada tiene que ver con combustibles, remarcó.