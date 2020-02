Sub 23: Deteriorada imagen albirroja en Colombia

Profunda decepción dejó la participación paraguaya en el Preolímpico de Colombia. El viernes pasado se fue del certamen de una manera previsible sabiendo sus propias limitaciones. La preparación fue buena antes del evento, se hicieron una seguidilla de amistosos y la respuesta fue confiable. La otra cara fue la faceta oficial, nada de lo que se vio convenció y en medida que corrían los partidos la sensación era la misma: Poca creatividad y falta de coordinación en las líneas. Con la voluntad no alcanza y las propias variantes fueron más conspiratorias que otra cosa.

El comienzo fue con derrota ante Uruguay 0-1, posteriormente alguna leve esperanza al vencer a Bolivia 2-0. No se aguantó contra Perú 2-3 y culminó la serie ante Brasil conformada por la mayoría de suplentes 2-1. El recuento dejó números contundentes y quienes hicieron parte de este proceso tendrán una mochila de frustración que solo el tiempo se encargará de disiparla. La Sub 23 es la previa a la Absoluta y es razonable que el plantel sienta el golpe. Esta participación no se escapará al ambiente denso que se tendrá antes de las eliminatorias. El fracaso califica la gestión de una pobre exhibición y una pálida imagen en tierras colombianas.Al cuadrangularBrasil, Argentina, Uruguay y el anfitrión Colombia disputarán dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los que demostraron más fueron brasileños y argentinos, rezagados quedaron Colombia y Uruguay, que de los cuatro seleccionados es el que tuvo menor rendimiento.Haciendo historia mencionemos que los Preolímpicos arrancaron en 1960 alcanzando Brasil siete títulos haciéndolo el más ganador de todos; Argentina se llevó cuatro coronas, mientras que colombianos y uruguayos solo debieron conformarse con subcampeonatos. En cuanto a Paraguay, tiene un logro y fue justamente cuando ofició de anfitrión en 1992 que lo catapultó a los Juegos de Barcelona.Mañana se enfrentarán Argentina y Uruguay en Bucaramanga y de fondo lo harán en el mismo escenario Brasil – Colombia. Los ganadores darán un gran paso a su objetivo. La segunda fecha el jueves con estos encuentros: Brasil – Uruguay y Argentina – Colombia. El próximo domingo lidiarán Colombia – Uruguay y Brasil – Argentina, como dijimos los más ganadores en esta categoría. Cartón llenoEste miércoles 5 de febrero habrá fútbol total entre Libertadores y Sudamericana. Tres partidos en un mismo día para los nuestros. Cerro Porteño (viaja mañana a Perú) enfrentará en el estadio Monumental de Lima a Universitario, una de las representaciones más conocidas del fútbol peruano. El cuadro dirigido por Gregorio Pérez tomará todas las precauciones para medir a Cerro y al decir de su técnico enfatizó con toda franqueza: “Sabemos muy bien que la prioridad es el campeonato local” tirando un mensaje claro de sus objetivos.Por sus campeonatos locales los adversarios en turno vencieron. Universitario con una muy buena cantidad de titulares ganó 2-1 a Melgar de Arequipa y Cerro hizo lo propio con Sol, 4-1 en La Nueva Olla. El Ciclón hablando de este cotejo mostró cosas interesantes en toque y velocidad y es probable que aún jugando de visitante el DT Francisco Arce mantenga la misma fisonomía tratando de llevarse un resultado favorable en carácter de visitante. Guaraní en tanto, en La Nueva Olla, espera por Corinthians que hará su debut en la Copa. Se anunció desde São Paulo que una muy buena cantidad de hinchas llegarán al país para acompañar al Timão. Los antecedentes dan cuenta de la resonante actuación en 2015 cuando bajo la batuta de Jubero despachó al afamado equipo paulista en cotejos de ida y vuelta. Esto le dio a Guaraní un gran espaldarazo para llegar a semifinales perdiendo en esta instancia ante River. En tierra petrolera Sportivo Luqueño entra en escena también el miércoles enfrentando en partido de ida a Mineros de Venezuela. La escuadra dirigida por Chito Ayala se mostró muy irregular en el Apertura dejando más dudas que seguridad. Comenzó perdiendo con Cerro por 2 a 1, luego con Sol (1-0) y el viernes pasado empató (1-1) con Guaireña. Poca luz en el camino.El conjunto que oficializará de local en la ida en Guayana registrará con esta su séptima participación en la Sudamericana y lo hizo en cinco ocasiones en la Libertadores. En tanto, Luqueño en su archivo presenta tres Libertadores y esta será su quinta intervención en este torneo.Veremos cómo anda internacionalmente el Auriazul y si es capaz de dar un vuelco a su escaso rendimiento. IncertidumbreAún a sabiendas que Olimpia y Cerro quieren jugar de local sus respectivos partidos en el superclásico, nada firme hay hasta ahora. Tampoco las relaciones son buenas entre los tradicionales rivales y aunque utilicen nota mediante para acercar sus propósitos a la matriz del fútbol, la incertidumbre continúa. Una salida a tan conflictivo tema es que jueguen sin público visitante. Veremos cuál es la posición final de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) que determinó que los clásicos se disputen en el 2020 en el Defensores del Chaco o en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este. La dirigencia de los mencionados clubes se mantienen en su postura y con derecho a hacerlo.