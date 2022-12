Suárez, a “horas” de de llegar a Gremio

Según dijo ayer el presidente del club brasileño Gremio, Alberto Guerra, la negociación con el mundialista uruguayo Luis Suárez llegaría a un desenlace en cuestión de “horas”. Guerra, en declaraciones a la radio Grenal, no dio garantías sobre la contratación de Suárez, pero aseguró que está trabajando “para tener una definición en las próximas horas”.

La cuestión que es el diseño financiero para el fichaje del ex Liverpool y Barcelona no solo depende del Gremio, sino de que se logre un acuerdo con patrocinadores que participarían en la operación, “para que no afecte a la caja ya perjudicada del club”.