Sospechan que Camilo y HC planearon salida de Ferreiro

El senador Enrique Riera afirmó ayer haber visto a Camilo Soares en la casa de Horacio Cartes en una ocasión, cuando se convocaba a reunión entre colorados del equipo del ex presidente. Esta versión del que fuera miembro del caracú político del ex presidente ahonda las sospechas de que Soares coqueteaba con el cartismo y, según los documentos y audios, recibía financiación del sector cuyos recursos se usaron en dos campañas políticas, 2013 y 2015.

Riera dijo que su ex líder Horacio Cartes mantuvo contacto telefónico con Camilo y estaba al tanto de que el dirigente del PMAS tenía pruebas de corrupción en Asunción.

“Yo estaba en el movimiento Honor Colorado y Horacio, en una de las tantas reuniones que teníamos, me dice: ‘Me llamó Camilo y me cuenta que tiene problemas con Mario (Ferreiro)'”, comentó Riera vía Radio Unión.

Agregó que, para su sorpresa, también encontró a Soares en una reunión en la residencia de Cartes.

“En las visitas periódicas que hacíamos los senadores a la casa de Cartes, yo me encontré con Camilo sentado en la sala previa donde se reúne Horacio con la gente que él invitaba y, realmente, no sé quién se sorprendió más, si él o yo, porque como que (Camilo) no calzaba en el lugar”, expresó.

Para el ex miembro de la bancada cartista en el Senado, la presencia de Camilo pudo obedecer a dos hipótesis. Una, que supuestamente Soares siguió su concejo de denunciar las irregularidades que le constaba estaba sucediendo en la Comuna o, directamente, haber planeado con Cartes la destitución de Ferreiro.

Cabe recordar que el presidente con permiso del Partido Movimiento al Socialismo (PMAS), es protagonista de un duro enfrentamiento dentro de un sector de la izquierda, luego de que se revelara un esquema dentro de la Municipalidad de Asunción con una caja paralela. Tanto el sector de Mario Ferreiro, como los ex aliados de Camilo, Rocío Casco y otros pemasistas fueron denunciados por Soares. En contrapartida, estos difundieron audios.

Financiación. Un pagaré de G. 2.000 millones terminó por comprometer al dirigente del PMAS al ser supuestamente un dinero proveniente del cartismo para el financiamiento político de Avanza País en las elecciones generales del 2013 y las municipales del 2015, a cambio de favores políticos a futuro. Soares fue tildado por ex miembros de Avanza País como un “usurero” solapado.