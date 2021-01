Soroka usó palabras machistas y caldeó la sesión

Dijo que el pedido de interpelación estuvo basado en chismes como si hubiese sido elaborado por una “María’i”.

Enseguida causó la reacción de la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, quien lo calificó de violento, machista y antidemocrático, argumentando que el término ofende a la mujer, y que se debe desactivar el lenguaje machista. “Exijo respeto para todas las mujeres de mi país. No permito que usted se dirija a ninguna mujer con ese término. ¿Usted sabe lo que significa María’i?”, expresó en medio de los gritos de Soroka que no permitía hablar a la diputada. González pidió que paren los insultos y mencionó que el Parlamento debe respetar a las mujeres. “Usted, con su ropaje, su cobardía, se escuda con palabras violentas y obscenas para las mujeres de mi país”, exclamó. La diputada sostuvo que el pedido de interpelación no lo hizo “María’i”, sino que estuvo basado en un principio constitucional de rendición de cuentas.

Dijo que nadie debería depositar su voto en una persona con esa reacción violenta. “El rey del ganado, el macho paraguayo, pecho peludo”, ironizó González.

Luego Soroka hizo uso de palabra con notoria suavidad explicando que su término se basó en el dicho popular de la mujer que lleva el chisme a todas partes.

La liberal Celeste Amarilla respondió diciendo que ni siquiera aceptará sus disculpas porque no está a la altura ni para ser su enemigo.