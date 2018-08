"Son puntos que definen campeonatos"

“Nos complicamos nosotros solos. Pienso que se hizo un partido como para terminar mucho más holgado, pero el fútbol tiene estas cosas y al final pudimos habernos arrepentido por no haber tomado mejores decisiones. Nosotros íbamos a ser los culpables por no haber mantenido el ritmo o la intensidad para marcar más goles después del segundo”, expresó Santa Cruz.

Seguido, el franjeado explicó: “Fue un partido accidentado para nosotros viendo todo lo que hicimos y lo poco que nos llegaron. Esos accidentes que ocurren en el fútbol casi nos costaron puntos que a la larga capaz nos pueda afectar en la búsqueda del objetivo. Esos son los puntos que al final deciden el campeonato”.

movedizo. En el duelo del domingo, Roque se mostró muy participativo por todo el frente de ataque y participó en los tres goles. “Hay veces que el juego te pide eso. A veces, dejás un sitio para que ocupe otro compañero, siempre se ve en función a lo que necesita el equipo en el momento. En el partido de ayer (domingo) se vio eso y fue muy productivo para el equipo”

Consultado sobre su buen momento, el 24 apuntó: “Me siento muy bien. Encontré de vuelta la seguridad en mi físico para no escatimar esfuerzo y eso me permite hacer todo lo que quiero dentro de un partido. Por otro lado, estoy contento porque el equipo se está reencontrando con el fútbol que queremos mantener a lo largo del torneo”.

En la próxima fecha, el Decano visita a Guaraní, duelo a disputarse el sábado en Ciudad del Este. “Un partido lindo ante un rival complicado. Vamos a esperar el apoyo de la gran afición que tenemos en el Este”, concluyó Roque.

21 partidos acumula Roque Santa Cruz en lo que vade la temporada 2018. Su mayor cantidad de juegos fue en el 2017,con 26 apariciones.

5 veces ha marcado Roque en lo que va del año a nivel local. En el Clausura lleva 1 gol, en la victoria 2-1 ante Nacional.

36 partidos han pasado donde William Mendieta ha marcado un tanto y en todos ellos el Decano cosechó los tres puntos en juego.

La dedicatoria

“Un amigo en la fisioterapia del club, jugando me dijo que él solo le sirve café a los titulares y no a los suplentes. Y entonces le dije que ahora cuando me toque entrar te voy a hacer callar. Todo eso en forma de broma y por eso el festejo”, explicó Julián Benítez en Fútbol a lo Grande. Seguido explicó: “Contentísimo, pero no solo por el gol, sino porque pudimos ganar, mantener la punta y porque el grupo lo merece”.