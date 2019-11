“Somos superiores hace cuatro torneos”

El presidente de Olimpia, Marco Trovato, fue consultado si le molesta lo dicho por el presidente de Libertad, Francisco Giménez Calvo, quien empieza a dudar del VAR, pues las imágenes serán de la empresa que auspicia el estadio del conjunto franjeado.

“No me molesta que hablen de eso. Me agrada que sigan hablando de cuestiones extradeportivas. Porque mientras los rivales no se den cuenta de que Olimpia es superior hace cuatro torneos, vamos a seguir ganando”, puntualizó Trovato.