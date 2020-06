El presidente de Olimpia, Marco Trovato, charló en exclusiva con FALG (1080 AM), abordando detalles referentes al regreso del fútbol paraguayo, la situación financiera y su reciente propuesta de implementar los 5 cambios y que fue rechazada por la Divisional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). “Somos miopes y caprichosos para analizar estas cuestiones futbolísticas, aquí los dirigentes definieron, no los entrenadores”, planteó el mandamás franjeado con relación al rechazo de la propuesta de los 5 cambios, sumando: “Cuando se le lesionen sus jugadores quiero ver que dicen. La FIFA tomo la decisión de los 5 cambios, no es que nosotros nada más, no sé porque no se puede analizar estas cuestiones futbolísticas”. Con relación a la vuelta del Apertura dentro de un mes, el dirigente apuntó: “Aquí había una clara intención de no reiniciar el campeonato este año y luego cambiaron de pensamiento, buscaban dilatar al máximo”, adelantando la posición del Decano: “No tiene ningún sentido jugar hasta el 27 de diciembre el Clausura. Pedimos 4 adelantamientos en el Apertura, porque nos dan poco tiempo para que inicie el Clausura”