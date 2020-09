Solicitan que Alliana convoque a sesión

El miembro y protesorero de la Junta de Gobierno, Emilio Tiky Cubas, mediante una nota, solicita al presidente de la ANR, que convoque a una reunión de la Comisión Ejecutiva a fin de que la agrupación debata y se pronuncie sobre la situación del gobierno y del país. Destacó que la última reunión de la Comisión Ejecutiva se realizó el 13 de diciembre del año pasado. “Esta inacción y complicidad en algunos casos, la no denuncia y las no recomendaciones a los que están traicionando a la Patria, lo único que logrará es que estemos perfumando un cadáver social y político para enterrarnos todos juntos en el 2023 y lo más triste y grave es que tengamos que enterrar a miles de paraguayos por no haber actuado en tiempo y forma”, señaló en el escrito.