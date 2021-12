Hoy meditamos el Evangelio según san Lucas 1,26-38.

En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María la liturgia de la iglesia nos invita a meditar la conmovedora escena de la Anunciación. San Josemaría gustaba de entrar en ella, como en todas las del Evangelio, para vivirla desde dentro, como un personaje más: “No olvides, amigo mío, que somos niños. La señora del dulce nombre, María, está recogida en oración. Tú eres, en aquella casa, lo que quieras ser: Un amigo, un Eriado, un curioso, un vecino... Yo ahora no me atrevo a ser nada. Me escondo detrás de ti y, pasmado, contemplo la escena.