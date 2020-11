Sol comparte la cima del torneo

En la 1ª fecha, este cronista advirtió que Sol volvería a ser un equipo competitivo, como no lo había sido nunca con Sergio Órteman. Esto en virtud de jugar con dos jugadores potentes arriba, como no lo había hecho antes, dos extremos veloces y con la vuelta decisiva de un hombre de la casa: Richard Franco.

La victoria sobre el copetudo Libertad pareció confirmar dicha advertencia. Pero anoche regresaron a Villa Elisa los pelotazos largos y, ¿casualmente?, el pelado Órteman no pudo contar con el pelado Franco y fueron los centrales quienes se vieron en figurillas para ser ellos quienes comenzaran el ataque. Guaireña, por su lado, no permitió nunca que Sol jugara cómodo, con una marca escalonada en todas las líneas, con el orden típico dispuesto por Troadio Duarte. El penal convertido por Delvalle le dio aires a Guaireña, pues aunque Canale lo igualó mediante el repetido recurso del pelotazo al área y el rebote, los villarriqueños se fueron satisfechos con un punto. Mientras, Órteman habrá vuelto a tener una noche meditabunda para que sus pupilos puedan ser, otra vez, competitivos siempre. En tanto, los solenses comparten la cima del Clausura con Cerro Porteño. Guaireña, por su parte, no quiere perderse la liguilla.