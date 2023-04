Sol cede empate y su liderato

“La verdad que nos dormimos en los últimos minutos, pero los cobros arbitrales no estuvieron a la altura, no cobraron offsides claros y penales”, dijo Gustavo Bobadilla, entrenador de Sol a Sueños de Primera (1080 AM).

En el otro juego de ayer, Martín Ledesma derrotó por 3-1 a Rubio Ñu. Para el equipo capiateño marcaron: Hugo Benítez (69’ y 75’) y Fredy Ayala (85’), descontó Osvaldo Arguello para el Rubio (93’). Hoy juegan 2 de Mayo vs. 24 de Setiembre (15:30) y San Lorenzo vs. Dpvo. Santaní (19:45).