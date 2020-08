SND acusa al “12” y advierte a APF

Según la nota, los fiscalizadores de la SND realizaron el recorrido del club itaugüeño, el pasado sábado 15 de agosto (jornada de práctica) y constataron que no cumplían con el protocolo sanitario. Algunos aspectos supuestamente violados: “Llegaron de manera simultánea y solo cuatro de ellos con tapabocas; no se observó ningún personal, para el control de tapabocas, medición de temperaturas y la desinfección de vehículos; no se visualizó a ningún utilero, encargado de la entrega de las indumentarias; todos entrenan en el mismo lugar, sin tomar las medidas de separación”.

Por esas razones los funcionarios Marcos Coronel y Juan Maldonado fueron los encargados de arrimar la notificación ayer en la sede de la APF. “Varias fallas y ausencias en el protocolo sanitario que ponen en riesgo la salud de los atletas y la de sus familiares”, menciona una parte de la nota y en caso del incumplimiento se procedería a la aplicación de sanciones más severas, que se mencionan en el decreto Legislativo en la cuestión sanitaria.

Sobre el mismo punto y en diálogo con Ricardo Deggeller, jefe del Departamento de Deportes de la SND, este afirmó a FALG: “Básicamente lo que se desea es el desarrollo seguro de las competencias y entrenamientos deportivos. No se puede permitir el relajamiento en ningún sentido”.

Explicó además que en la ley se prevé en caso de reincidencia penas severas hasta inclusive de carácter penal.

Por su parte, José Montiel, jugador del 12 de Octubre, consultado sobre la mencionada advertencia que realizó la SND, expresó: “Creo que las cosas están en regla”.

Además aseguró que en la institución se toma la temperatura corporal y que también se realiza hasta la desinfección de los vehículos.