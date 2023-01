Sistemas económicos vs.estructuras de poder (II)

En la columna anterior del domingo 18-12-22 se había visto que el aumento del ingreso per cápita y el crecimiento económico son ciertamente necesarios, pero igualmente insuficientes. Es importante también saber de qué tipo de crecimiento se trata e internalizar que el crecimiento económico solo no basta.

En otras palabras, es elemental poder contestar a las preguntas: qué tipo de crecimiento económico, crecimiento económico para qué y crecimiento económico para quién. No es solamente la velocidad del crecimiento lo decisivo, sino el tipo de crecimiento. Aún suponiendo que este sea el adecuado, que el objetivo concreto esté bien determinado y que sus destinatarios por vía de la distribución sean los establecidos en el plan de desarrollo de cada país, es conveniente tener en cuenta que dicho crecimiento económico ofrece una serie de imprecisiones en su misma medición.

IMPRECISIONES. Hay que tener una buena infraestructura en estadística que permita la obtención de datos confiables con los cuales cuantificar el crecimiento económico. Si esta estructura cuantitativa falta o existe solo parcialmente y/o con muchas lagunas, el cálculo matemático en cuestión tendrá como resultado un indicador económico de valor limitado.

En Paraguay se han hecho ciertamente numerosas mejoras en la cuantificación de variables económicas, pero las estadísticas distan aún mucho de ser plenamente confiables. Son numerosas las razones que sostienen esta afirmación. He aquí tan solo un ejemplo: el comercio no registrado de Paraguay con sus países limítrofes y con el resto del mundo no es tenido en cuenta en las estadísticas oficiales, a pesar de que se sabe que es gigantesco. Hay que poner mucho énfasis en eso.

INFORMALIDAD E ILEGALIDAD. Además, digno de cuestionamiento es lo que ocurre con el valor monetario del impresionante contrabando. Las estimaciones al respecto ascienden a miles de millones de dólares anuales vinculados a transacciones no registradas y, entra estas, a operaciones ilegales y criminales. ¿A dónde va a parar el dinero ilegal y cruento? El lavado de dinero es solamente una de las formas de invertirlo en Sudamérica. ¿Y las demás? ¿Se realizan transacciones también por “precios de transferencia”? ¿Tienen lugar también giros hacia el exterior y desde el extranjero a nuestro país? ¿A través de qué entidades financieras se envían los mismos? ¿Quiénes son sus emisores y receptores? Sin poder responder a estas cuestiones, hablar de crecimiento económico con las cifras oficiales -que son las únicas- es entrar en el campo de la burda estimación o de la fantasía. En el mejor de los casos tiene un valor meramente aproximativo.

NO TODO ES CUANTIFICABLE. Es una faena difícil si no imposible medir el crecimiento económico utilizando solamente el valor del producto interno bruto y solo el registrado en dependencias oficiales para, a partir de él, derivar el ingreso per cápita en países que todavía desarrollan en gran o mayor parte, sobre todo en las regiones rurales, economía de subsistencia y actividades informales así como en gran medida operaciones ilegales y criminales, vinculadas a lavado de dinero, a crimen organizado y a giros al exterior financiando el terrorismo internacional. Además, ya llevamos tiempo sometidos a las nuevas normas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Gafilat (organización intergubernamental de base regional), vigentes en América Latina y el Caribe (ALC). Tenemos que convencernos de que en ALC no todo es cuantificable porque:

La producción agrícola para el autoconsumo no se registra en ninguna oficina.

En la mayoría de los casos se trata solo de estimaciones aproximadas.

Datos demográficos sobre la población agropecuaria no son fidedignos porque no todos los nacimientos y muertes se registran oficialmente y porque no hay estadísticas confiables sobre el movimiento migratorio interno.

Por otro lado, hay pocos datos sobre instalaciones de capital en el campo cuando son hechas por los mismos campesinos. Así, por ejemplo, tinglados, casas y ranchos, roturaciones, canalizaciones para cultivos así como cercas, alambradas y en general otras actividades a escala doméstica no son contabilizadas.

(Continuará)