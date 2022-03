Sin tiempo para festejar la victoria

Un festejo comedido y vuelta al trabajo. Así fue el lunes para Olimpia tras la victoria ante Cerro Porteño en el superclásico. Los tiempos apremian y el entrenador quiere mantener concentrado al equipo.

“Entre Paolorosso (preparador físico) y Julio Cáceres me trancaron; yo quería hacer un asado por este partido. Pero está bien, este Olimpia no va a parar”, confesó Miguel Cardona, presidente de Olimpia, en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.