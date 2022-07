Sin pistas de niño desaparecido y saltan señales de microtráfico

La agente fiscal realizó un nuevo allanamiento de la vivienda, pero sostuvo que no encontró ningún medicamento y que, además, la mamá cayó en contradicciones, por lo que la imputó por violación del deber del cuidado.

El niño de 10 años está desaparecido desde el pasado 24 de junio, luego de salir de su casa, ubicada en el Barrio Obrero de Asunción.

La madre hizo la denuncia, explicando que el pequeño es epiléptico y necesita su medicación cada tanto.

LLAMA LA ATENCIÓN. “En la pieza donde ellos viven en la pared dice “Killos 32”, que es una banda de ese sector. En la imagen que se publica de él (del niño), donde tiene la mano alzada es un signo del clan Rotela, pero eso no significa que estén involucrados; tampoco puedo decir que haya un problema de drogas”, citó la fiscala Girala en la 1080 AM.

Expuso que tampoco se podría decir que el niño estaba siendo usado por gente de algún grupo delictivo, ya que tiene capacidades especiales y no habla.

Según la interviniente, otro punto que llama la atención en el caso es que el pequeño es muy conocido en el barrio y que sale constantemente, pero luego regresa y que ahora se desconoce si está retenido o qué habrá pasado con él.

La madre fue procesada porque fue cayendo en varias contradicciones, citó la fiscala. “Ayer (miércoles) le exigí que me muestre los medicamentos que toma su hijo, no me dio nada, no tenemos recetas, ningún papel que demuestre que sigue un tratamiento”.

SE DEFIENDE. Por su parte, la madre también habló, luego de que haya sido procesada. Josefina Ozuna explicó que no hay ningún criminal en la casa y que no tiene nada que esconder. “Mi hijo se perdió cuando yo estaba trabajando. Se queda con su hermana, más se queda con ellos porque yo trabajo de martes a domingo, pueden venir a preguntar, yo no me escondo de nadie”, contó.

Lamentó el trato que recibió de la fiscala. “Ella me dice que yo le descuidé a mi hija. Yo busqué a alguien que pueda ayudarle a hablar más. Eso es caro, el fonoaudiólogo, yo no tengo nadie que me ayude”, refirió la madre.