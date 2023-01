Sin medidas por un hurto de G. 130.000

En total, el monto de los productos ascendió a G. 130.000. Además, dice la imputación, que según el dennunciante, Junior Elías Miguel Paredes, un compañero le dijo que el mismo hombre también se llevó, el 15 de enero, carne por G. 300.000 y el 20 de enero, un champú, café y dos paquetes de carne por G. 183.700, aunque no se dan detalles de estos hechos.

El fiscal solicitó la prisión preventiva. El defensor público Francisco Acevedo, en la audiencia, solicitó la eximición de medidas cautelares.

En su fallo, el juez señaló que es un delito bagatelario; el hombre no tenía antecedentes y que no se dan detalles ni más puntos sobre los supuestos otros dos hechos. A esto se suma, dijo, que el fiscal no argumentó los motivos por los que pidió la prisión preventiva. Al final, dispuso la eximición de medidas cautelares.