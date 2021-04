Siguen actividades solidarias para gastos de pacientes de Covid-19

A la plancha. Todos por la profe Graciela Trinidad. La invitación es para el sábado 01 de mayo a las 16:00. La cita es en Bartolomé de las casas 1171 c/ Avda Fernando de la Mora. Costo G. 10.000.

Fritas con amor. Hoy todo Vicar por el Lic. Segovia, es la iniciativa que ofrece milanesas. El costo es de G. 20.000. El sitio del evento es Enrique Mares Lind c/Timoteo Aguirre, Villa Aurelia, casa de la Familia Valiente. Para donaciones y pagos está habilitada la cuenta de Itaú 722068656 de Maria José Amarilla CI. 4.634.284.

AL ESPIEDO. La cita a beneficio de Yomi es hoy 24 de abril a partir de las 11:00. El menú es un rico pollo al espiedo. El costo de las adhesiones es de G. 10.000. La dirección es Ingavi 120 (Zona IPS Ingavi).

Asado Solidario. Mañana, domingo 25, a partir de las 12:00, se realiza un asado solidario, organizado por el Club de Leones Charles Darwin. Las adhesiones, a G. 25.000, pueden adquirirse al (0981) 425-599. Además cuentan con una promo: comprando cinco adhesiones se lleva una sopa gratis.

CORDERAZO SOLIDARIO. A beneficio del Sr. Gonzalo Vargas (ex presidente de la APCO), mañana, a partir de las 12:00, se realiza un asado de cordero. El evento será en Galpón APCO (Predio de la expo). Para informes, llamar al (0994) 702-163.

FESTIVAL DE PASTAS. Todos con Ramón Ángel Hicks, es la propuesta con menú de variedad de pastas a beneficio del ex jugador. La cita es el 2 de mayo y el costo es de G. 25.000. El evento solidario se realizará en Independencia Nacional C/ Carmen del Paraná (a 2 cuadras y medias del ex Hospital del corazón). Giros al (0981) 480-578, y para donaciones y pagos: Banco Visión Cta caja de ahorro: 711215 de Jazmín Escobar.



vidriera. Las redes sociales y grupos de WhatsApp son un mar de pedidos para ayudar a personas afectadas por el virus.