El Tribunal Regional de Río de Janeiro, Brasil, negó la medida cautelar presentada por la defensa del ex presidente de la República y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, medida con la que pretendían anular el pedido de prisión que pesa sobre él en el vecino país.

No obstante, el hábeas corpus solicitado aún debe ser estudiado por la Justicia brasileña. El juez federal Gustavo Arruda negó este viernes la medida cautelar presentada por la defensa de Cartes con el objetivo de levantar la medida de prisión que pesa en contra del político. El pedido de prisión es por supuestamente haber protegido al empresario Darío Messer, mientras se encontraba fugitivo de las Justicia paraguaya y brasileña, por el caso de lavado de dinero conocido como Lava Jato. La Justicia brasileña sospecha que Cartes ayudó a esconder patrimonios de Messer y que también le brindó ayuda económica, específicamente USD 500.000, a través del empresario Roque Silveira, quien también cuenta con orden de prisión preventiva. PATRÓN En el marco del Operativo Patrón, la Fiscalía brasileña solicitó la detención del ex mandatario, quien había presentado a Messer como su “hermano del alma”. En la argumentación contra Cartes tienen incluso una nota escrita por Messer en la que le pide a Cartes la mencionada suma en moneda norteamericana, para poder pasar los momentos duros de la clandestinidad. En dicho escrito Messer llama a Cartes “patrón”. Messer fue detenido en Brasil en el mes de julio de este año, en el marco del caso Lava Jato, luego de encontrarse prófugo por alrededor de un año. El brasileño era buscado en Brasil por supuestamente liderar un esquema de supuestas extorsiones y lavado de dinero de unos USD 1.652 millones. Durante el tiempo en que estuvo prófugo se habló de que se escondía en territorio paraguayo e incluso estuvo en una ocasión en Salto del Guairá, precisamente en la oficina de la escribana María Leticia Bóbeda, quien también está siendo investigada por la Justicia del vecino país, como supuesta cómplice de Messer para evitar ir a prisión en Brasil. En Paraguay, Messer está imputado por lavado de dinero y asociación criminal, junto a su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Cartes, y el empresario Adolfo Granada Cubilla. TERREMOTO El pedido de prisión causó un terremoto político a nivel local. Los leales a Cartes aseguran que no puede ser extraditado por tener fueros, ya sea como senador electo o como senador vitalicio por haber sido presidente de la República.

lava jato golpea a poderosos en paraguay