Sigue presión en Senado para definir derogación del convenio con la UE

Georgia Arrúa, de Patria Querida, y el cartista Enrique Riera insistieron para que se incluya en el orden del día de la próxima semana, pero no consiguieron los números.

Hubo varios cruces, pero una mayoría se mantiene en que se trate recién después de las elecciones generales.

“Sé que estamos en campaña. Hay otros colegas que no se están candidatando. Tenemos que estudiar, analizar y tomar una postura. No podemos chutar la pelota y no darle importancia”, fue el reclamo de Arrúa.

Riera abrió el paraguas ante la posibilidad de que no prospere el intento de tratamiento, para insistir con su proyecto de declaración que insta al Ejecutivo a utilizar los fondos de la cooperación en almuerzo escolar, infraestructura y conectividad.

“Es un debate necesario. Tenemos que definir por una cuestión electoral. De eso se tratan las elecciones. La ciudadanía tiene que saber quiénes tienen una posición y quiénes otra”, sostuvo.

“¿Cuál es el problema de definirse antes del 30 para que la gente sepa a quién le vota?”, insistió el cartista.

“No es el momento de tratar este tipo de temas a prácticamente 15 días de las elecciones generales”, manifestó el luguista Carlos Filizzola.

“Se contamina entre comillas lo que se decide con el tema electoralista”, advirtió. Se llevó a votación y fracasó la propuesta de tratamiento.

Riera, entonces, propuso de vuelta que se trate su declaración, pero tampoco consiguió los números.

“No es el procedimiento correcto. Todavía no hemos tratado el convenio. Por favor, no quieran convertir el Senado en Diputados, que es un circo, donde agarran y cambian cuando el convenio está vigente”, cuestionó Desirée Masi.

“¿Qué tienen en el cerebro? (...) La ideología de género no existe. Me parece tanta mediocridad”, fustigó.

“Esto es meter por la ventana (...). Tratemos, pero después de las elecciones. Podríamos generar un caos en la legislación. Prácticamente es como una pistola en la cabeza para que los trolls en la calle nos ataquen”, consideró el colorado Enrique Bacchetta.

“Lo que quieren conseguir es un flyer para mostrarle a la gente (...) Ya que otros recursos no le van bien en la campaña, requieren de flyercitos”, ironizó la luguista Esperanza Martínez.

“No creo que sea una cuestión que necesariamente tengamos que pasar para luego del 30 de abril”, refirió el liberal Blas Llano.

“A cara descubierta, representamos a un sector. Pueden calificarnos de retrógrados. Defendemos con orgullo, con fe, la familia, el matrimonio. Hay dos géneros: hombre y mujer”, se jactó Riera. “Hay algunos que rezan y hablan como cristianos, pero votan como ateos”, dijo el colorado Javier Zacarías. Sergio Godoy aseguró que es un “tema crucial para la humanidad”.