Sigue contaminado el proceso de selección de ministro de la Corte

Ayer continuó la audiencia pública que forma parte del proceso de selección de ministro de la Corte Suprema de Justicia, donde González obtuvo uno de los mejores puntajes por su exposición: 20,37, y fue superado por el juez Javier De Jesús Esquivel quien logró 20,50 puntos.

Tanto Bogarín como Miranda valoraron la exposición de González con la máxima puntuación, es decir, 21 puntos, mientras que Eugenio Jiménez, Óscar Paciello, Pedro Santacruz, César Ruffinelli y Jorge Kronawetter lo valoraron con 20 puntos. El diputado Roberto González lo calificó con 19 puntos.

En su exposición, González hizo énfasis en la fundamentación de los fallos y que para ellos se requiere de una formación para los magistrados, además de la utilización de tecnología para unificar jurisprudencia.

Al ser consultado sobre su rol como jefe de campaña de Bogarín indicó que tal cargo no existe en la carrera y que “existe una relación gremial” y dijo que estaba convencido de apoyar a Bogarín porque esa era su forma de contribuir.

”Yo en política no he trabajado, pero no le veo como algo malo. Siempre participo de las ligas gremiales no políticas. Eso no ha afectado en mi vida profesional”, aseveró.

Esquivel, quien obtuvo mayor puntaje en la ronda de ayer, comparó a la Justicia con una ambulancia: “Cuando llega tarde ya no sirve”.

“Cuando abordamos el funcionamiento del Poder Judicial tenemos que escucharnos todos los sectores. Está pasando por un proceso de deslegitimación social”, dijo.

Habló de la necesidad de una “reingeniería de los recursos humanos” para un mejor servicio de Justicia y citó que de los 13.000 funcionarios del Poder Judicial, un 26% cumple funciones administrativas. Su postulación fue valorada por su conocimiento acabado del sistema de justicia en el interior del país.

Entre las preguntas formuladas por la ciudadanía se le consultó sobre una manifestación en su contra en San Pedro, y él mismo dijo que fue “por poner orden en la casa”. Asimismo negó haber retirado materiales de construcción de la Gobernación de Misiones, cuando fue funcionario de esa institución. “No se ajusta a la verdad”, sostuvo. Édgar Adrián Urbieta Vera obtuvo 19,12 puntos y sostuvo que de acceder al cargo comenzará una política de mayor asistencia a los juzgados de Paz. “Propongo utilizar los medios alternativos de solución de conflictos que evitará la mora judicial y traerá la paz social”, expresó.

Juan Carlos Paredes Bordón, quien obtuvo 19,87 puntos, destacó que el Poder Judicial funciona, pero no en la medida que se espera. “Necesitamos que sea independiente, alejado de los poderes fácticos”, subrayó.

Segundo Ibarra, quien logró 20 puntos, dijo que en relación a la morosidad del ámbito penal falta una iniciativa legislativa con relación en el plazo razonable.

Kronawetter se abstiene de evaluar a 3 postulantes

Los miembros del Consejo de la Magistratura resolvieron por unanimidad hacer lugar y aceptar la solicitud de excusación del miembro Enrique Kronawetter, quien solicitó abstenerse de evaluar a los postulantes al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia Roque Orrego, José González Macchi y María Teresa González de Daniel.

González realizó su exposición el 1 de marzo y se generaron publicaciones en las redes sociales que señalaban una vinculación laboral con el marido de la misma, Jorge Daniel. En la nota, Kronawetter dijo que se trató de una coincidencia laboral en el Estudio Jurídico Gloria y que dejó el lugar de trabajo en el 2010.

Con respecto a González Macchi y Roque Orrego, Kronawetter afirma que formó parte con ellos del Consejo de Inecip hasta el 2003.

Por razones exclusivamente de decoro, ya que dice que no duda de la imparcialidad con la que puede analizar la las candidaturas, solicitó inhibirse de valorar y puntuar a los tres postulantes.

