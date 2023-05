Siempre alegres

Hoy meditamos el Evangelio según San Juan 16,16-20.

Como en otras ocasiones, cuando se trata del misterio pascual de Jesús, los discípulos no entienden las palabras del Maestro, y tienen reparo en preguntarle abiertamente. Así se comportan en los anuncios explícitos de la pasión: “Pero ellos no entendían sus palabras y temían preguntarle” (Marcos 9,32). Más aún si las mismas palabras tienen ya algo de enigmático: “Dentro de un poco ya no veréis”. En verdad, los discípulos no quieren separarse del Maestro, ni se sienten preparados para esa ausencia; y se quedan inquietos y temerosos.