“Si hay rebrote, el torneo se va al mazo”

“La intención es terminar el torneo a mediados o finales de setiembre, descansar una semana. La intención es que no haya adelantamientos en seis fechas, luego comenzar a hacer dos a tres adelantamientos por mes, para terminar en setiembre. Comenzar el Clausura en la segunda semana de octubre, jugar a una sola rueda, de la que clasifiquen ocho equipos y ahí el mata a mata de eliminaciones para sacar al campeón; el promedio se va a calcular hasta la primera rueda del Clausura (o sea ya surgirán los dos descendidos); en la liguilla no habrá promedios, es un proyecto que aún no está aprobado; el año que viene habrá 10 clubes en Primera División y 18 en la Intermedia. Pastoreo (campeón del Interligas) va a subir en el 2023”, expresó Ortega en charla con Fútbol a lo Grande por 1080 AM.

Pero Ortega recalcó que todo pasará por la sociedad y el manejo a nivel país de la pandemia: “Dependerá mucho de cómo vaya sucediendo la pandemia, no hay una seguridad, no sabemos si con este rebrote del virus entramos en cuarentena, ahí se va al mazo el torneo, todos son supuestos e intenciones”.

Otros puntos que abarcó Ortega son el cumplimiento del protocolo de salud, que es muy estricto y que a algunos de sus jugadores le costará cumplir, para eso hará capacitaciones. Y ve poco probable que se reabra el libro de pases en el reinicio del torneo Apertura, pese a la flexibilidad de la FIFA.