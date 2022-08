Si gana, Hugo Velázquez mantendrá a Nicanor en EBY

Fue durante un acto realizado en Caazapá, donde se presentó al diputado ex PDP y ex cartista Roque Sarubbi como candidato a gobernador.

"Presidente Nicanor Duarte Frutos, nde jeyta director de Yacyretá, porque trabajás por el pueblo, sabés lo que necesita”, manifestó Velázquez.

A su turno, Nicanor dijo que el presidente a ser electo debe trabajar por la gente y administrar el Estado, pensando en las necesidades del pueblo y no en las grandes ganancias de las empresas. “No necesitamos un mercantilista seudoempresario”, aseveró.

También elogió a Mario Abdo y dijo que el cartismo no quiere escuchar los logros de este Gobierno porque superan a lo hecho por Cartes. “Los empresarios quieren terminar con los hospitales públicos para poner sanatorios privados”, señaló en referencia a Cartes.

Sostuvo que Santiago Peña es “un secretario que tiene su patrón”.

Lamentó que el ex presidente Horacio Cartes haya sido declarado significativamente corrupto porque sería bueno que “todos los ex presidentes se destaquen”. Se preguntó cómo alguien que no puede salir del país va a asumir la presidencia de la ANR, siendo que estamos en un mundo globalizado

El vicepresidente Velázquez también indicó que las mujeres tendrán lugar en su gobierno. "Reitero mi compromiso con las mujeres. El 50% del gabinete de Hugo Velázquez va a estar constituido por mujeres. Porque pendevalevé orehegui, pende letradavé orehegui. Son mejores administradores", dijo.

Agregó que actualmente no existe el Partido Colorado para la dirigencia de base, ya que “se olvidaron de la juventud, de las mujeres, de los estudiantes”.

En el mismo acto, el candidato a vicepresidente Juan Manuel Brunetti pronunció un discurso polémico.

“Vamos a hacer la transformación educativa, pero hay que entender que en nuestro país los nenes usan pantalones, las nenas polleras, los hombres son hombres y no hay ideología de género”, refirió.