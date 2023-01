Shakira logra el debut latino más grande de la historia de YouTube

Con esto, la sesión 53 de Biza y Shakira se convirtió en el más grande debut latino en la historia de YouTube. El tema ya superó los 63 millones de reproducciones durante la mañana de este viernes.

Asimismo, se convirtió en la colaboración con más vistas en menos horas en la historia del canal del productor argentino Bizarrap.

Lea más: “Perdón si te sal-pique”: Shakira y Bizarrap cumplen la profecía

La canción se convirtió en tendencia en las redes sociales desde su lanzamiento y alcanzó el puesto número 1 global, como también en varios países del mundo, entre ellos Paraguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, España, Puerto Rico, entre otros.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

La canción generó mucha controversia, ya que tiene referencias directas a su ex pareja, el ex jugador del Barcelona y del seleccionado español, Gerard Piqué, y a su nueva novia, Clara Chía. La artista generó una gran empatía por la situación que le afecta.

Si bien en temas anteriores, como Monotonía y Te felicito, la cantante ya había dejado referencias sobre la abrupta ruptura que tuvo con su ex pareja, la colombiana no se guardó nada en la nueva canción, donde logra canalizar el dolor en una letra con la que, para muchos, ha “enterrado” o “matado” a su ex pareja.

También reivindica el empoderamiento femenino con la frase “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Entérese más: Shakira incendia las redes con su picante canción contra Piqué

Por su parte, a sus 24 años, el argentino Bizarrap es uno de los productores más solicitados de la actualidad.

Su última colaboración con el cantante español Quevedo, BZRP Music Session #52, fue uno de los grandes éxitos del 2022 y ha hecho canciones con artistas latinoamericanos, como Nathy Peluso, Nicky Jam o Residente.

El 1 de diciembre pasado, Shakira y Piqué firmaron en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permite a la artista establecerse con los hijos de ambos, Milan y Sasha, en Miami.

El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre sus equipos de abogados tras su separación.

Shakira es considerada un ícono mundial de la música latina desde su debut en los años 90 hasta la actualidad, es una de las artistas más galardonadas de todos los tiempos y la artista latina más premiadas.