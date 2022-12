Sexto implicado en crimen de Pecci confesó haber recibido USD 8.000

Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, el sexto implicado en el asesinato, finalmente fue detenido el martes, ya pasadas las 23:00, en suelo venezolano. Se sospecha que él fue el hombre que manejó el jet ski (moto acuática), trasladando al sicario, aquel 10 de mayo de este año, en la isla de Barú, en Colombia.

CONFESIÓN. “Me dirigí hacia Colombia. Estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias El Monín, donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato. Yo le dije que si había dinero; me dice que sí y me da órdenes de que busque a dos más para dirigirnos hacia Cartagena”, explicó Salinas.

Luego él buscó a Wendre Scott Carrillo (venezolano), alias El Guácala y a Eiverson Arrieta Zabaleta, alias El Negrito. Estos dos ya están cumpliendo condena por el caso.

Prosiguió diciendo que “en Cartagena nos da Monín la pistola con la que íbamos a ejecutar el sicariato. En cinco días nos dan las instrucciones y nos dirigimos hacia la playa Barú, donde alquilamos una moto de agua y nos dirigimos hacia la playa”, cuenta.

Luego de haber alquilado la moto ski de color rojo, Salinas se hizo cargo de manejarla y Wendre llevaba la pistola.

“Se baja El Guácala, ejecuta al fiscal, se monta en la moto y nos vamos, donde nos estaban esperando (...) para irnos hacia Medellín, vía terrestre”, dice.

Recuerda que El Negrito, quien era el encargado de transportarles a ambos, ya les estaba esperando, luego del asesinato.

Fueron hasta Medellín vía terrestre, para que se les dé el dinero. Ahí tuvo una discusión con su “compañero” y de igual forma agarró los USD USD 8.000 y luego escapó a Venezuela.

“Desde Medellín agarré hacia Cúcuta y de Cúcuta hacia Caracas, Venezuela, donde me encontraba donde mi mamá”, indicó el detenido.

SIN EXTRADICIÓN. Las autoridades venezolanas ya lo confirmaron en una conferencia de prensa, al igual que los investigadores colombianos, que Salinas no será extraditado a Colombia, sino que será juzgado en su país.

“Esta persona también está siendo requerida por la Fiscalía colombiana y pudimos verificar que este individuo pertenece a la estructura delictiva internacional para el caso de este fiscal paraguayo”, informó el ministro Ceballos.

Esto se da porque su ley “prohíbe taxativamente la extradición de venezolanos”, dijo.

Este nuevo detenido ahora ya cuenta con antecedentes, ya que en Venezuela había cumplido antes condena por secuestro y homicidio.



Sin rastros hasta ahora sobre autores morales del caso

La investigación sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci aún no ha dado con los autores morales del crimen.

Actualmente hay cuatro nuevas personas identificadas y vinculadas al crimen, que podrían ser el nexo con personas en Paraguay, y de paso arrojar luz hacia quiénes son los autores morales del asesinato, según el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.

Él indicó también que no se tiene información certera acerca de si el PCC o que el uruguayo Sebastián Marset estén detrás.

Estados Unidos recientemente había ofrecido una recompensa de USD 5 millones para quienes provean información sobre los responsables.