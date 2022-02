SET ordena control a intermediadoras agrícolas por sospechas de evasión

La Administración Tributaria emplazó a estas compañías para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contando desde este martes, acerquen toda la documentación relacionada a sus facturaciones en los últimos años, como ser declaraciones juradas y liquidaciones de IVA y renta (IRE, IRP).

La entidad sospecha de un esquema de presunta subfacturación, donde estas intermediarias declaraban ante el Fisco un monto menor al que realmente ganan por las operaciones con sojeros, con lo que terminan teniendo menos renta y pagan menos impuestos.

Dentro de estos controles, la SET también está fiscalizando si existen facturas irregulares que fueron utilizadas con el fin de abultar los gastos.

Consultado al respecto, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, resaltó que esta intervención surge a raíz de denuncias de fleteros y que el objetivo es que las empresas del sector paguen lo justo. Si bien por el secreto legal de las actuaciones no se pueden divulgar los nombres de las investigadas, dos de las intervenciones mediatizadas fueron a Grupo Evolución SA y TransGonsalves (ver fotografías).

“Hay indicios de que pagan menos de lo que deberían”, expresó brevemente Orué.

El subsecretario, no obstante, adelantó que si estas empresas no presentan los papeles solicitados en el plazo de cinco días, se procederá al bloqueo del RUC hasta tanto regularicen su situación documental. Sin el RUC, las compañías no podrán operar legalmente en los sistemas tributario y financiero.

Cierre. Este control que realiza la SET es previo a una fiscalización particular que puede ser ordenada a partir de los hallazgos en esta primera etapa.

En ese procedimiento, la Administración Tributaria puede solicitar a la Justicia incluso el cierre del negocio por el periodo de 72 horas con el objetivo de rescatar más documentos. En estos casos, de encontrarse irregularidades, las sanciones pueden ir desde el 100% al 300% sobre el monto evadido.

Hace unos meses, los camioneros habían reclamado también que las empresas que se dedican a la intermediación con los sojeros, los obligaban a incluir en la facturación sus gastos de logística, como combustible, con lo que se abultaban los montos para las deducciones.

Mientras tanto, la SET recordó que a la par continúa con su operativo Verano, donde está controlando el cumplimiento tributario en las principales ciudades veraniegas: San Bernardino, Encarnación y Carmen del Paraná. También están bajo la lupa negocios de Asunción y área metropolitana, debido a la movida nocturna. En ese sentido, hace unos días la SET anunció el cierre de tres negocios.