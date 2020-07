SET no exigirá pago de impuestos por trueques en las redes sociales

Los trueques que se realizan a través del grupo de Facebook Cambachivache no necesitan pagar impuestos, aclaró el titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación, viceministro Óscar Orué, quien tuvo que salir a realizar estas declaraciones tras la confusión que se armó en las redes sociales sobre si esta transacción, que no utiliza dinero de por medio, debe o no tributar.

Orué fue categórico al indicar que la institución a su cargo no controlará el sitio en trueques ni exigirá el pago del IVA por estas transacciones.

Al mismo tiempo, explicó que si una persona realiza un intercambio de productos de forma ocasional, no corresponde que pague impuestos, por lo que restó importancia al tema y aseguró que esta actividad no tiene un impacto económico importante, por lo que están concentrados en casos de grandes evasiones o elusiones.

“Si una persona física se dedica al trueque y esa actividad es ocasional no debe pagar impuestos. Si es persona jurídica y vende a través del truque sí tiene que pagar, dentro de lo que es el IRE e IVA”, aclaró Orué.

NUEVA APLICACIÓN. Entre tanto que Jorge Iriberri, fundador de Cambachivache, anunció que crearán una aplicación para la realización de los trueques, como una nueva unidad de negocio.

Para llevar a la práctica este negocio Iriberri junto a su socio, Gonzalo Murcia, crearon una sociedad anónima con su marca Cambachivache, con el objetivo de desarrollar nuevos intercambios con ofertas similares a las que hacen en la página de Facebook.

Los propietarios dijeron que están organizándose como empresa, pues ahora ya tienen 30 moderadores de la cuenta en la red social y también sumaron al equipo un programador y un abogado.

“Hace días creamos una sociedad anónima con marca registrada y más adelante lanzaremos una nueva red social una app”, anunció Iriberri.

Agregó que con Murcia quieren asegurarse de que los trueques realizados a través del grupo Cambachivache en Facebook sigan siendo gratis.

Este sitio de trueques se llenó de defensores y algunos detractores en la red social Twitter, quienes instalaron el debate de si debía o no cobrarles impuestos a las personas que realizaban los trueques, al punto tal que tributaristas de la talla de Nora Ruoti debieron salir a aclarar sobre el tema. “El trueque entre personas físicas y de objetos personales no paga impuestos y no requiere facturas, pues no se realizan con el objetivo de ganar dinero ni en forma empresarial. Gran opción”, tuiteó la reconocida profesional del derecho tributario.