SET levanta bloqueo a colectiveros e inicia cotejo de respuestas

Según explicaron los técnicos de la Administración Tributaria, en esta fase de la investigación se realiza un cruzamiento de datos entre los documentos remitidos por las empresas y los hallazgos preliminares de los fiscalizadores.

Una vez finalizado este procedimiento, la SET debe confirmar los indicios de defraudación detectados o descartarlos. En caso de la ratificación, las firmas investigadas pueden recurrir a la sanción en un nuevo proceso que se conoce como sumario.

Asimismo, la entidad comunicó que remitió al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Ministerio del Trabajo los antecedentes de las empresas que habrían recurrido a quiebras fraudulentas.

Pesquisa. La investigación que lleva adelante la SET, en coordinación con el Viceministerio del Transporte, fue ordenada por el presidente Mario Abdo Benítez, tras el aumento del descontento generalizado por las reguladas y las supuestas validaciones fantasmas para inflar el pago del subsidio.

La Administración Impositiva ya informó hace unos días sobre indicios de evasión mediante la subdeclaración. Esta maniobra consiste en declarar menos ingresos de lo que realmente se percibió de modo a disminuir las ganancias y tributar menos en concepto del impuesto a la renta empresarial (IRE).

En un segundo segmento se analiza quiebras que serían fraudulentas. Esto, no solo con el fin de evitar el pago de impuestos, sino también para no honrar deudas con el sistema financiero y no cumplir con la legislación laboral.

Asimismo, el último reporte dado a conocer en estos días habla del hallazgo de supuestos abultamientos de gastos hechos de forma irregular.

Según la explicación de la SET, en sus documentos remitidos al Fisco, varias permisionarias incluían dentro de su declaración del IRE egresos no relacionados al rubro, como gastos personales de los propietarios o gastos familiares. También se detectaron desembolsos de salarios a parte del personal que no condicen con los aportes que registra el IPS.